Kosmiczny sukces Polaków! Nasz klub wygra Ligę Mistrzów. Mamy "polski" finał

Historia polskiej siatkówki tworzy się na naszych oczach! Pewnym jest to, że w tym sezonie jeden z naszych klubów zostanie triumfatorem Ligi Mistrzów. Awans do finału wywalczyły bowiem dwie ekipy z naszego kraju. Do Jastrzębskiego Węgla dołączyła teraz Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.