Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przystąpiła do tegorocznej Ligi Mistrzów jako triumfator trzech poprzednich edycji rozgrywek, ale już początek sezonu pokazał, że wicemistrzom Polski ciężko będzie ponownie włączyć się do walki o prestiżowe trofeum. Trapiony kontuzjami zespół dwukrotnie przegrał z Ziraatem Bankkartem Ankara i dość nieoczekiwanie uległ Olympiakosowi. ZAKSA w ostatniej kolejce zdołała "wyszarpać" zwycięstwo w starciu z Knack Roeselare i zapewniła sobie udział w play-offach o ćwierćfinał.

Łukasz Kaczmarek nominowany, kibice zaskoczeni. Zwycięstwo było o krok

Wprawdzie Kaczmarek jest pewnym punktem ZAKSY, gwiazdą reprezentacji Polski oraz światowej klasy atakującym, ale w fazie grupowej nie wyróżniał się na tle innych topowych siatkarzy. Wystarczy wspomnieć, że zdobył 110 punktów, co dało mu dopiero dziewiąte miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników. Miał na swoim koncie też 10 asów i zajął dopiero 16. miejsce w rankingu najlepiej serwujących. Kibice komentujący nominację dla Kaczmarka nie kryli więc zaskoczenia.



"Chyba sam Kaczmarek nie wie, co robi w tym gronie" - stwierdził jeden z kibiców na portalu X (dawny Twitter). "Co to jest" - czytamy w kolejnym komentarzu. "Serio Kaczmarek?" - drwił ktoś inny. "Jakim cudem tam Kaczmarka wcisnęli" - dopytywał kolejny fan siatkówki.