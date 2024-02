Koniec panowania ZAKS-y w Europie. Zmarnowana szansa, przykre chwile w Lidze Mistrzów

Do Turcji wciąż aktualni mistrzowie Europy lecieli pełni niepokoju. Drużynę, którą nękają w tym sezonie kontuzje, nawiedziły kolejne problemy ze zdrowiem . W ostatnim spotkaniu ligowym grać nie mogli Łukasz Kaczmarek i Bartosz Bednorz , do składu musiał dołączyć Justin Ziółkowski , członek sztabu przygotowania motorycznego .

ZAKSA prowadziła 9:1, ale to był dopiero początek emocji. Problemy przez chwilę miał Kaczmarek, ale nie sportowe, a fizyczne, po nokautującym uderzeniu piłką w twarz. Im bliżej było końca, tym przewaga polskiej drużyny topniała. W końcówce sytuacja jeszcze się zaogniła, gdy tureccy zawodnicy protestowali przeciwko decyzjom sędziego . Sędzia obu drużynom pokazał po kartce. Halkbank doprowadził do remisu 24:24 i gry na przewagi. Była pełna emocji, ale ZAKSA zmarnowała szansę i przegrała 30:32.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle straciła Bartosza Bednorza. Halkbank Ankara przejął inicjatywę

Po trwającym 50 minut pierwszym secie, przy głośnym dopingu, to siatkarze z Ankary nabrali wiatru w żagle. Drugą partię rozpoczęli od prowadzenia 5:1 i trener Adam Swaczyna poprosił o przerwę. Coraz lepiej prezentował się rezerwowy w Halkbanku John Perrin . Z boiska zszedł Bednorz, który cierpiał przez problemy z plecami i nie wytrwał nawet do połowy drugiego seta.

Przewaga gospodarzy rosła, po ataku Nimira Abdel-Aziza prowadzili 16:8. Po stronie ZAKS-y problemy z kończeniem ataków miał Daniel Chitigoi . Młody Rumun miał też problem z niedawno złamanym palcem, w który uderzyła go piłka. Mimo to w drugiej części seta polska drużyna zdołała zmniejszyć straty do czterech punktów . Udało się też zablokować Nimira, żadnego punktu nie zdobył Earvin Ngapeth , ale ZAKSA przegrała 21:25.

Liga Mistrzów. Halkbank Ankara wyrzuca ZAKS-ę z pucharów

To nie był jednak koniec emocji, bo goście doprowadzili do remisu 14:14. Dobrze na lewym skrzydle radził sobie Chitigoi. Dwa asy serwisowe Nimira odwróciły jednak sytuację. W końcówce siatkarze ZAKS-y jeszcze walczyli, ale gospodarze nie wypuścili z rąk zwycięstwa. Halkbank wygrał ostatnią partię 25:22 i to on zagra w czołowej ósemce.