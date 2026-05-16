Koniec marzeń polskiej drużyny. Zderzenie ze ścianą w półfinale Ligi Mistrzów

Turniej Final Four Ligi Mistrzów trafił do Turynu w zastępstwie Mediolanu. Małe banery reklamujące imprezę pojawiły się na najbardziej reprezentacyjnych placach miasta, ale stanowiły tam raczej niewielki dodatek. A pierwszy sobotni mecz nie ściągnął do Inalpi Arena tłumów.

Najwięcej było kibiców Sir Sicoma Monini Perugia, którzy zajęli jedną z trybun - a tuż przed pierwszym gwizdkiem zasypali serpentynami miejsca zajmowane przed dziennikarzy. Fani mistrzów Włoch mieli oczywiście najbliżej do Turynu, ale też przyjechali z dużymi oczekiwaniami - ich drużyna broniła trofeum sprzed roku, a w lidze włoskiej nie miała sobie równych.

Rozwiń

PGE Projekt Warszawa to zaś w czwórce najlepszych drużyn Europy nowicjusz. Do Turynu przebijał się przez dodatkową fazę play-off, bo w grupie zajął dopiero trzecie miejsce. Ale też i pokazał, że grać z Włochami potrafi - wyeliminował wówczas Itas Trentino. Do Final Four dostał się po dwumeczu z Bogdanką LUK Lublin.

"Zadaniem będzie przytrzymanie zagrywki, by pograć na trochę spokojniejszej piłce z pola. A jeśli będzie taka możliwość - i perfekcyjne przyjęcie - grać trochę kombinacji. Ale też szanować piłki od siatki" - tak o celach PGE Projektu na mecz z Perugią mówił w rozmowie z Interia Sport Jan Firlej, rozgrywający warszawskiej drużyny.

PGE Projekt Warszawa próbował, Perugia kontrolowała. Dwa trudne sety polskiej drużyny

W pierwszym secie nie zawsze to jednak polskiemu zespołowi wychodziło. Od skutecznych ataków mecz zaczął Kevin Tillie, ale Perugia objęła prowadzenie 8:6 przy zagrywkach Simone Giannellego. Po kontrataku przewagę do trzech punktów powiększył Ołeh Płotnicki i trener PGE Projektu Kamil Nalepka poprosił o przerwę.

Warszawianie próbowali odrabiać straty, zbliżali się na punkt do rywali, ale do remisu już nie doprowadzili. A w końcówce Włosi znaleźli sposób na Bartosza Firszta. Siatkarz, który zastępuje kontuzjowanego Bartosza Bednorza, dwa razy został zablokowany przez rywali. Włochom pomogły też zagrywki Kamila Semeniuka i odskoczyli na dobre, zwyciężając 25:19.

Po drugiej stronie niemal nie do zatrzymania był Wassim Ben Tara. Tunezyjski atakujący, który ma też polski paszport, zdobył aż osiem punktów - wszystkie atakiem. Drugą partię również rozpoczął mocno. Warszawianie przez chwilę prowadzili, ale po nieudanym ataku Bartosza Gomułki przegrywali już 6:9.

Tym razem Nalepka przerwał grę przy wyniku 9:13. Wkrótce po niej Perugia doczekała się jednak pierwszego w tym meczu asa serwisowego - po zagrywce Agustina Losera prowadziła już 16:10. Skróconym serwisem Warszawian zaskoczył też Semeniuk. Po stronie PGE Projektu na boisku pojawił się Brandon Koppers, który zmienił Firszta. Warszawianie na chwilę się zerwali, zmniejszyli stratę do trzech punktów, ale nic więcej osiągnąć nie zdołali. Perugia wygrała 25:20.

Liga Mistrzów siatkarzy. Siatkarzom z Warszawy zostaje walka o brąz

Na trzecią partię Warszawianie wyszli już z dwoma zmianami - na boisku pozostał Koppers, a także wprowadzony w drugim secie za Karola Kłosa środkowy Jurij Semeniuk. Po stronie Perugii w grę zagrywkami włączył się mocniej Płotnicki, dotąd pozostający nieco w cieniu kolegów. I Włosi prowadzili już 8:3.

To znów była partia pod ich dyktando. Dobrze funkcjonował ich blok, pod siatką cuda wyczyniał rozgrywający Simone Giannelli. Jeszcze jednak asem serwisowym przypomniał o sobie Jakub Kochanowski - w pierwszych dwóch setach zdobył tylko dwa punkty - potem w jego ślady poszedł Bartosz Gomułka. I w końcu PGE Projekt doprowadził do remisu 22:22.

Po raz pierwszy Włosi musieli więc przejść próbę nerwów w końcówce partii. Warszawianie mieli nawet piłkę setową, gdy efektownie zablokowali Płotnickiego. Ukrainiec po chwili się jednak zrehabilitował - to jego zagrywka dała Perugii wygraną 26:24 i zamknęła mecz.

W drugim sobotnim meczu w Inalpi Arena zagrają mistrzowie Polski. Aluron CMC Warta Zawiercie o finał będzie rywalizować z Ziraatem Bankkart Ankara. PGE Projekt w niedzielę powalczy z przegranym z tego spotkania o brązowy medal, Perugia ze zwycięzcą o złoto.

Z Turynu Damian Gołąb

Siatkarze PGE Projektu Warszawa w mecuz z Perugią CEV.eu materiały prasowe

Kamil Semeniuk jest pewnym punktem zespołu z Perugii LORIS CERQUIGLINI AFP

Damian Wojtaszek, libero i kapitan PGE Projektu Warszawa Piotr Matusewicz East News

Jan Firlej: Chcemy zagrać w finale Polsat Sport