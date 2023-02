ZAKSA zajęła w swojej grupie drugie miejsce, a Aluron trzecie. I to mistrzowie Polski byli we wtorek wyraźnie lepsi. Siatkarze prowadzeni przez Tuomasa Sammelvuo grali cierpliwie i wykorzystali swoje atuty. Dąbrowa Górnicza, gdzie debiutujący w rozgrywkach Aluron podejmuje rywali w Lidze Mistrzów, tym razem nie okazała się dla zawiercian szczęśliwa.

Spotkanie poprzedziła minuta ciszy ku pamięci ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Potem rozpoczęła się gra, w której trenerzy obu drużyn mogli skorzystać z pełni składu . Do szóstki ZAKS-y wrócił chory ostatnio Bartosz Bednorz . Aluron rozpoczął z Urosem Kovaceviciem , który pauzował z powodu kontuzji. To goście jako pierwsi wypracowali sobie jednak większą, trzypunktową przewagę - pomógł im szczelny blok.

Gdy Aluron zbliżył się do rywali, ci szybko odpowiedzieli. Napędzani serią świetnych zagrywek Bednorza prowadzili już 18:12 . Kędzierzynianie niemal roztrwonili przewagę, ale ostatecznie wygrali 25:23.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nie zatrzymała się w drugim secie. Partia pod kontrolą

- Nie opuszczajmy głów - apelował do siatkarzy z Zawiercia ich trener Michał Winiarski . Tym razem jednak jego zawodnikom nie udało się nawet zmniejszyć strat, przegrali 19:25 .

Aluron CMC Warta Zawiercie nie wygrał nawet seta. ZAKSA bliżej ćwierćfinału

Zawiercianie utrzymywali się na prowadzeniu do stanu 18:18. Co prawda po chwili Konarski znów pomógł im zbudować dwupunktową przewagę, ale w końcówce, po raz pierwszy w tej partii, ZAKSA objęła prowadzenie. Wygraną 25:23, a w całym meczu 3:0, przypieczętował kolejny skuteczny atak Kaczmarka. To właśnie atakujący gości otrzymał nagrodę dla MVP spotkania.



Rewanż zostanie rozegrany 15 lutego w Kędzierzynie-Koźlu. W ćwierćfinale na zwycięzcę czeka już Itas Trentino, finalista dwóch ostatnich edycji Ligi Mistrzów.