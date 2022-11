Mecz w Niemczech zapowiadał się na najtrudniejsze starcie jastrzębian w fazie grupowej. Friedrichshafen wygrało dwa pierwsze spotkania i we wtorek postawiło się wicemistrzom Polski. Ci wydobyli się jednak z kłopotów i zwycięsko kończą serię trzech meczów, które rozegrali w zaledwie sześć dni .

Siatkarze lidera PlusLigi przystąpili do spotkania wzmocnieni powrotem chorego ostatnio Łukasza Wiśniewskiego . W drużynie nadal brakuje jednak innego podstawowego środkowego, kontuzjowanego Jurija Gladyra . Po drugiej stronie grał polski atakujący Michał Superlak , w rezerwie Friedrichshafen był drugi Polak, rozgrywający Mateusz Biernat. Polskim akcentem jest też trener Mark Lebedew , Australijczyk, który od tego roku legitymuje się również polskim paszportem.

Co prawda udało im się doprowadzić do remisu 11:11, ale druga część seta również należała do rywali. Brakowało skuteczności Stephena Boyera, jastrzębianie popełnili trzy błędy w ataku i aż siedem w polu zagrywki. Niemiecka drużyna wykorzystała szansę i wygrała wyraźnie, 25:18.