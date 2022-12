W niedzielę Perugia została w Brazylii klubowym mistrzem świata, pokonując w finale Itas Trentino . Już cztery dni później, we własnej hali, włoski zespół czekał ważny mecz w Lidze Mistrzów.

Trener Perugii Andrea Anastasi zapewniał, że jego drużyna, mimo prowadzenia w tabeli grupy E, podejdzie do spotkania poważnie, by z dobrej strony pokazać się przed własnymi kibicami. Mimo to były selekcjoner reprezentacji Polski dokonał kilku zmian w składzie. Wolne po KMŚ dostał Leon, tylko na chwilę na boisku pojawili się Kamil Rychlicki oraz Simone Giannelli.