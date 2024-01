Katastrofa polskiego zespołu w Lidze Mistrzów. Jest w fatalnej sytuacji

Asseco Resovia wróciła do Ligi Mistrzów po sześciu latach przerwy. Już w pierwszym meczu niespodziewanie przegrała u siebie z VB Tours. Ta porażka ciągnęła się za polskim zespołem przez kolejne tygodnie. Rewanż we Francji miał być okazją na wymazanie tego wspomnienia. Skończyło się jednak zupełnie inaczej. Porażka w słabym stylu sprawia, że to Francuzi przed ostatnią kolejką są na drugim miejscu w grupie B i mają wymarzoną sytuację, by je utrzymać.