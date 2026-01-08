Katastrofa na start, a potem chaos. Twarda walka mistrzów Polski w Lidze Mistrzów

Bogdanka LUK Lublin w ciągu najbliższych sześciu dni może rozegrać aż cztery mecze. W weekend będzie bowiem rywalizować w turnieju finałowym TAURON Pucharu Polski, na wtorek zaplanowano jej mecz w PlusLidze. Ten maraton miał się jednak rozpocząć udanym startem w Belgii.

W pierwszej kolejce fazy grupowej, w debiucie w Lidze Mistrzów, drużyna z Lublina zmiażdżyła bowiem Halkbank Ankara - teoretycznie najmocniejszego przeciwnika w grupie B. Spotkanie z Knack Roeselare rozpoczęło się jednak dla Bogdanki LUK katastrofalnie.

Liga Mistrzów w siatkówce. Katastrofa Bogdanki LUK Lublin w pierwszym secie

Już przy stanie 7:1 w pierwszym secie trener mistrzów Polski Stephane Antiga wykorzystał bowiem dwie przerwy na żądanie. Francuski szkoleniowiec jakby nie poznawał swoich zawodników. Lublinianom nie wychodziło w tym secie niemal nic.

Przewaga Roeselare rosła w zastraszającym tempie. Bezradny był Wilfredo Leon, który w pierwszej partii nie zdobył żadnego punktu mimo aż ośmiu ataków - do tego rywale trzy razy go zablokowali. Gospodarze świetnie serwowali, ich przyjmujący Erik Siksna zanotował aż trzy asy - i takim właśnie akcentem zakończył partię wygraną 25:15.

Gra lubelskich siatkarzy musiała się zmienić - i poprawa nastąpiła już w drugim secie. Na boisku zameldował się przyjmujący Hilir Henno. Pierwszą przewagę gości Roeselare jeszcze szybko zneutralizowało. Ale od stanu 13:10 na boisku dominowali już mistrzowie Polski.

Skuteczny był zwłaszcza atakujący Mateusz Malinowski, który w Belgii zastępował w składzie Kewina Sasaka. Przewaga wzrosła do siedmiu punktów, skończyło się wygraną Lublinian 25:20.

Chaos pod siatką. Pięć setów walki mistrzów Polski w Belgii

Trzeci set był znacznie bardziej wyrównany. Serwisy Leona dały Bogdance LUK prowadzenie 9:6, potem różnica sięgnęła czterech punktów, ale gospodarze doprowadzili do remisu 13:13. Kolejną akcję wygrali, a przy następnej na boisku rozpętała się burza. Sędziowie wysłuchiwali pretensji z obu stron, pod siatką zapanował chaos, ale po challenge'u dostrzegli błąd Stijna D'Hulsta i przyznali punkt Polakom.

Zagrywki Leona dały kolejne prowadzenie 18:16, ale Belgowie jeszcze raz odebrali rywalom prowadzenie. Jeszcze raz pomogły im zagrywki i to oni wygrali 25:23.

Lublinianie już stracili więc punkt do tabeli, ale wciąż mogli uratować zwycięstwo. W czwartej partii odskoczyli przy stanie 10:6, przy zagrywkach Aleksa Grozdanowa. Gospodarze stracili zaś na kilka minut libero Dennisa Deroeya, który został przypadkowo "znokautowany" po uderzeniu przez kolegę z zespołu.

Lublinianie zaś tym razem dopilnowali przewagi. Grozdanow zdobył łącznie aż pięć punktów, tyle samo dołożył Leon, i polska drużyna wygrała 25:20.

Tie-break to początkowo walka punkt za punkt, ale też błąd za błąd. Mylili się zawodnicy z obu stron. Ale przy stanie 6:6 w grze Lublinian coś się zacięło i przegrali trzy kolejne akcje. Potem jednak Henno pomógł zagrywką, Leon obił blok, i znów był remis - 10:10.

Piąty set był prawdziwym thrillerem, z którego zwycięsko wyszli Lublinianie. Wygrali 15:12 i po wygranej pozostają na czele tabeli.

W drugim meczu grupy B Halkbank po wyrównanym meczu pokonał 3:2 Galatasaray Stambuł.

Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin i trener Stephane Antiga CEV.eu materiały prasowe

Wilfredo Leon w bloku w trakcie meczu z Knack Roeselare CEV.eu materiały prasowe

Wilfredo Leon fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe