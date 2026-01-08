Partner merytoryczny: Eleven Sports

Katastrofa na start, a potem chaos. Twarda walka mistrzów Polski w Lidze Mistrzów

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Trudna przeprawa Bogdanki LUK Lublin w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Początek wyjazdowego spotkania z Knack Roeselare był dla mistrzów Polski niczym wyjęty z koszmaru i skończył się przegraną różnicą aż 10 punktów. Potem ten obraz gry się zmienił, ale i tak spotkanie skończyło się dopiero po tie-breaku.

Siatkarz w żółtym stroju wykonuje dynamiczny atak na boisku siatkarskim, podczas gdy w okrągłym wstawionym kadrze widoczny jest uśmiechnięty mężczyzna również w żółtym ubraniu. W dolnej części zdjęcia widoczne są dłonie przeciwnika próbujące zablokować...
Siatkarze Bogdanki LUK Lublin musieli mocno namęczyć się w meczu z Knackiem RoeselareCEV.eumateriały prasowe

Bogdanka LUK Lublin w ciągu najbliższych sześciu dni może rozegrać aż cztery mecze. W weekend będzie bowiem rywalizować w turnieju finałowym TAURON Pucharu Polski, na wtorek zaplanowano jej mecz w PlusLidze. Ten maraton miał się jednak rozpocząć udanym startem w Belgii.

W pierwszej kolejce fazy grupowej, w debiucie w Lidze Mistrzów, drużyna z Lublina zmiażdżyła bowiem Halkbank Ankara - teoretycznie najmocniejszego przeciwnika w grupie B. Spotkanie z Knack Roeselare rozpoczęło się jednak dla Bogdanki LUK katastrofalnie.

Zobacz również:

Siatkarki z Rzeszowa rozegrały pięć setów w Niemczech
Liga Mistrzyń

Męczarnie mistrzyń Polski w LM. Pięć setów walki z Niemkami

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Liga Mistrzów w siatkówce. Katastrofa Bogdanki LUK Lublin w pierwszym secie

    Już przy stanie 7:1 w pierwszym secie trener mistrzów Polski Stephane Antiga wykorzystał bowiem dwie przerwy na żądanie. Francuski szkoleniowiec jakby nie poznawał swoich zawodników. Lublinianom nie wychodziło w tym secie niemal nic.

    Przewaga Roeselare rosła w zastraszającym tempie. Bezradny był Wilfredo Leon, który w pierwszej partii nie zdobył żadnego punktu mimo aż ośmiu ataków - do tego rywale trzy razy go zablokowali. Gospodarze świetnie serwowali, ich przyjmujący Erik Siksna zanotował aż trzy asy - i takim właśnie akcentem zakończył partię wygraną 25:15.

    Gra lubelskich siatkarzy musiała się zmienić - i poprawa nastąpiła już w drugim secie. Na boisku zameldował się przyjmujący Hilir Henno. Pierwszą przewagę gości Roeselare jeszcze szybko zneutralizowało. Ale od stanu 13:10 na boisku dominowali już mistrzowie Polski.

    Skuteczny był zwłaszcza atakujący Mateusz Malinowski, który w Belgii zastępował w składzie Kewina Sasaka. Przewaga wzrosła do siedmiu punktów, skończyło się wygraną Lublinian 25:20.

    Zobacz również:

    Eda Erdem wsparła Arinę Fiedorowcewą, Rosjankę, która nie otrzymała pozwolenia na wjazd do Polski
    Liga Mistrzyń

    Świat huczy po decyzji Polski ws. Rosjanki. Media piszą o proteście

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      Chaos pod siatką. Pięć setów walki mistrzów Polski w Belgii

      Trzeci set był znacznie bardziej wyrównany. Serwisy Leona dały Bogdance LUK prowadzenie 9:6, potem różnica sięgnęła czterech punktów, ale gospodarze doprowadzili do remisu 13:13. Kolejną akcję wygrali, a przy następnej na boisku rozpętała się burza. Sędziowie wysłuchiwali pretensji z obu stron, pod siatką zapanował chaos, ale po challenge'u dostrzegli błąd Stijna D'Hulsta i przyznali punkt Polakom.

      Zagrywki Leona dały kolejne prowadzenie 18:16, ale Belgowie jeszcze raz odebrali rywalom prowadzenie. Jeszcze raz pomogły im zagrywki i to oni wygrali 25:23.

      Lublinianie już stracili więc punkt do tabeli, ale wciąż mogli uratować zwycięstwo. W czwartej partii odskoczyli przy stanie 10:6, przy zagrywkach Aleksa Grozdanowa. Gospodarze stracili zaś na kilka minut libero Dennisa Deroeya, który został przypadkowo "znokautowany" po uderzeniu przez kolegę z zespołu.

      Lublinianie zaś tym razem dopilnowali przewagi. Grozdanow zdobył łącznie aż pięć punktów, tyle samo dołożył Leon, i polska drużyna wygrała 25:20.

      Tie-break to początkowo walka punkt za punkt, ale też błąd za błąd. Mylili się zawodnicy z obu stron. Ale przy stanie 6:6 w grze Lublinian coś się zacięło i przegrali trzy kolejne akcje. Potem jednak Henno pomógł zagrywką, Leon obił blok, i znów był remis - 10:10.

      Piąty set był prawdziwym thrillerem, z którego zwycięsko wyszli Lublinianie. Wygrali 15:12 i po wygranej pozostają na czele tabeli.

      W drugim meczu grupy B Halkbank po wyrównanym meczu pokonał 3:2 Galatasaray Stambuł.

      Liga Mistrzów
      2 kolejka
      08.01.2026
      20:30
      Zakończony
      Wszystko o meczu
      Bogdanka LUK Lublin - PGE Projekt Warszawa. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Trener drużyny siatkarskiej w żółtych strojach omawia strategię z zawodnikami podczas przerwy w meczu, obok stoi kamerzysta rejestrujący wydarzenie.
      Siatkarze Bogdanki LUK Lublin i trener Stephane AntigaCEV.eumateriały prasowe
      Siatkarz w niebieskim stroju wykonuje atak nad siatką, podczas gdy zawodnik w żółtej koszulce próbuje zablokować piłkę, obok nich stoi sędzia obserwujący przebieg akcji.
      Wilfredo Leon w bloku w trakcie meczu z Knack RoeselareCEV.eumateriały prasowe
      Zawodnik drużyny piłki ręcznej w żółtej koszulce z logo sponsorów obserwuje wydarzenia na boisku, skupiony na grze, z rozmytym tłem i innymi graczami w tle.
      Wilfredo Leonfot. Piotr Sumara/PLSmateriały prasowe

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja