Karol Kłos obnaża brutalną prawdę. Nagle siatkarz wypalił: To jest śmieszne

To włoski zespół był zdecydowanym faworytem spotkania, ale Resovia momentami nawiązywała wyrównaną rywalizację z Itasem. Tak było w drugim secie, gdy w końcówce objęła dwupunktowe prowadzenie. Ostatecznie gospodarze jednak nie wykorzystali szansy, przegrali partię i nie zdołali już odwrócić losów meczu . Nad tym ubolewał Karol Kłos.

"Była szansa. Każdy wygrany set z nimi wygrany, to coś cennego. Może gdyby ta druga partia potoczyła się inaczej, to mecz by się otworzył. Łatwo teraz po tym spotkaniu gdybać. Jedynie może być nam szkoda tej drugiej odsłony, bo w pozostałych Włosi postawili nam tak trudne warunki, że nie mogliśmy nic zrobić" - przyznał cytowany przez siatka.org.