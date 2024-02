Przed rokiem w finale Ligi Mistrzów zagrały dwa polskie kluby, a w trwających rozgrywkach jeden z nich szansę na to, by powtórzyć osiągnięcie i nawet pokusić się o końcowy triumf. Mowa o Jastrzębskim Węglu, który po ograniu Gas Sales Daiko Piacenza awansował do półfinału rozgrywek. Sukces mistrzów Polski nie uszedł uwadze ich wielkich rywali, czyli Grupie Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle - trzykrotni triumfatorzy Ligi Mistrzów błyskawicznie zareagowali w mediach społecznościowych.