Historyczna szansa polskich siatkarzy. Lider nie waha się przed walką o medal Ligi Mistrzów

Damian Gołąb, Interia Sport: Po zdobyciu medalu PlusLigi przez tych kilka dni przed Final Four Ligi Mistrzów pracowało się trochę przyjemniej?

Jan Firlej, rozgrywający PGE Projektu Warszawa i reprezentacji Polski: Na pewno tak. Zakończenie sezonu medalem w naszej lidze zawsze jest powodem do radości. Oczywiście apetyty w klubie i zespole były większe, ale na koniec ten brąz daje nam Ligę Mistrzów w przyszłym roku, z czego się bardzo cieszymy. Poza tym jest to jednak tzw. "blacha", a w PlusLidze trzeba się napocić, by zdobyć jakikolwiek medal. Teraz przed nami wisienka na torcie w Turynie. Myślę, że bardzo fajnie przetrenowaliśmy ten okres przed Final Four.

Mentalnej siły dodało wam trochę jeszcze to, że poradziliście sobie w samej końcówce rozgrywek bez Bartosza Bednorza? Był jednak przez cały sezon jednym z liderów waszej ofensywy.

- Na pewno. Wyróżniłbym dwóch Bartków: Firszta i Gomułkę. Obaj zasługują na to w tym sezonie, poradzili sobie. Bartek Gomułka na trochę dłuższym dystansie, ale Bartek Firszt również - czy w najważniejszych meczach o medale, czy wcześniej, przy niedyspozycji Bartka Bednorza. Wchodził i nie było widać żadnej luki. Mentalnie stać nas na wiele, bardzo cieszymy się na ten wyjazd i będziemy chcieli sprawić niespodziankę w półfinale.

Dla ciebie obecność Bartosza Firszta w składzie oznacza zmianę w sposobie prowadzenia gry?

- To troszkę inna sytuacja niż z Bartkiem Bednorzem, bo "Bedni" ma więcej doświadczenia i ogrania. Bartka Firszta staram się więc w meczach prowadzić trochę inaczej niż Bartka Bednorza, ale bardzo mnie cieszy, że nie widać u niego bojaźni. Zawsze bardzo sobie cenię zawodników, którzy nie boją się grać, podejmować ryzyka. Oczywiście raz wychodzi to lepiej, raz gorzej. Mam nadzieję, że u Bartka to będzie wychodziło cały czas tak, jak do tej pory, czyli bardzo dobrze. I w tym ostatnim weekendzie sezonu utrzyma dyspozycję z ostatnich tygodni. Cieszy mnie natomiast, że ma dobre nastawienie do gry, nie boi się wyzwań na boisku. Mi, jako rozgrywającemu, jest mu łatwiej zaufać w trakcie meczu.

Jan Firlej wierzy w awans do finału Ligi Mistrzów. Tym PGE Projekt Warszawa może pokonać Perugię

Przechodząc do tego, co teraz przed wami: pewnie spora część obserwatorów, a już na pewno z Włoch, widzi faworyta w Perugii. Czym możecie zaskoczyć obrońców tytułu?

- Nasze walory przez cały sezon są dobrze znane: naprawdę niezła linia przyjęcia i gra blok-obrona. Tych dwóch elementów będziemy bardzo potrzebować już w sobotę, ale i przez cały weekend, bo przecież rozegramy dwa spotkania. Do tego dochodzą akcje po przyjęciu, ale na tym opiera się każdy zespół. Ja bardzo liczę na nasz system blok-obrona, że będziemy sobie tworzyć bardzo dużo sytuacji do kontrataku.

Perugia jest zespołem, który bardzo dobrze zagrywa i dobrze blokuje. Czasami może być więc ciężko kończyć wszystko w pierwszej akcji, będzie potrzeba cierpliwości, zagrywki i gry blok-obrona.

Patrząc więc na to, co wy musicie zneutralizować u rywali, podstawą będzie poradzenie sobie z ich zagrywką?

- Tak, to będzie bardzo ważne. To obrońca tytułu, mistrz Włoch. Bardzo mocna drużyna budowana po to, by wygrywać wszystkie trofea. Ale my lubimy rozgrywać takie mecze, to będzie dla nas radość, by po raz pierwszy w historii klubu wystąpić w Final Four. Na pewno nie będziemy zwieszać głów. Jak mówisz, trzeba będzie przytrzymać tę zagrywkę. Oczywiście na pewno trzeba wrzucić w koszty kilka asów serwisowych rywali, bo to zespół bardzo ofensywny. Generalnie zadaniem będzie jednak przytrzymanie zagrywki, by pograć na trochę spokojniejszej piłce z pola. A jeśli będzie taka możliwość - i perfekcyjne przyjęcie - grać trochę kombinacji. Ale też szanować piłki od siatki, starać się tworzyć sytuacje w kontrach tak, by mieć otwarte wszystkie cztery opcje w ataku.

Była jakaś wymiana wiadomości z Kamilem Semeniukiem, kiedy stało się jasne, że zagracie przeciwko jego zespołowi? Damian Wojtaszek ostatnio zaczepiał Kamila w Magazynie 7Strefa w Polsacie Sport, pytając, czy ma miejsce na brązowy medal.

- Tak, widziałem to. To uszczypliwości, żarty między chłopakami. Z Kamilem faktycznie wymieniliśmy się żartobliwymi wiadomościami na Instagramie. Fajnie będzie zobaczyć się już teraz. W trakcie meczu nie będzie sentymentów ani taryfy ulgowej, ale w hotelu sobie pewnie trochę porozmawiamy. A później myślę, że nie będzie zmian na okres kadrowy i znów spotkamy się w pokoju jako "roommatesi".

Rozumiem, że bez względu na wynik żadnych niesnasek nie będzie?

- Na pewno nie. Może uda się wymienić jakiś jeden czy dwa uśmiechy w trakcie spotkania. Zobaczymy, jak będą ustawione wyjściowe formacje, czy będę miał Kamila na bloku. Bo jeśli tak, to wtedy ten uśmiech na pewno parę razy się pojawi. I to z obu stron, haha.

PGE Projekt Warszawa dwa razy osiągnął już cel we Włoszech. Liczą na powtórkę w Final Four

Dla was te turnieje w formacie Final Four nie były dotąd szczęśliwe. Mam na myśli Puchar Polski, który rok po roku umyka wam w półfinale. Patrzysz na to pod tym kątem? Że turniej w takim formacie to dla was coś "do odblokowania"?

- Nie porównywałbym Final Four Pucharu Polski i turnieju czterech najlepszych zespołów Ligi Mistrzów. To gatunkowo trochę inny ciężar. Nie wydaje mi się, by ktokolwiek u nas przed tym turniejem wracał myślami do Pucharu Polski. To nam nie zaprząta głowy. Jedziemy bardzo mocno nastawieni.

Przez trzy dni przed wylotem bardzo dobrze potrenowaliśmy, była trochę mocniejsza siłownia. I bardzo wierzę w to, że na sobotę i niedzielę będzie ten peak formy, by zakończyć sezon z medalem, a najlepiej powalczyć o zwycięstwo w całym turnieju.

W tym sezonie dwa razy graliście już we Włoszech i za każdym razem osiągnęliście cel, to więc jakiś dobry prognostyk na Final Four w Turynie.

- Tak jest, dwa razy był awans. Jeszcze przed tie-breakiem z Lube w Civitanovie wiedzieliśmy przecież, że tamten wynik dawał nam trzecie miejsce w grupie i awans do fazy play-off Ligi Mistrzów. A później w Trentino było kapitalne widowisko do oglądania, bardzo długi mecz ze złotym setem. Momentami na bardzo wysokim poziomie, zakończony dla nas happy endem. Nie będę miał nic przeciwko, gdybyśmy pociągnęli sobotę i niedzielę w podobnym stylu.

Rozmawiał Damian Gołąb

