Do siatkarskiej Ligi Mistrzów awansowały trzy najlepsze kluby ostatniego sezonu PlusLigi, czyli Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie oraz Projekt Warszawa. W tym gronie zabrakło za to ZAKSY Kędzierzyn-Koźle , która w czterech ostatnich latach aż trzykrotnie wygrywała europejskie rozgrywki. Ostatni sezon był jednak dla utytułowanej drużyny mocno nieudany - ZAKSA nie awansowała nawet do play-offów PlusLigi i pożegnała się z marzeniami o Lidze Mistrzów.

Tegoroczna edycja rozgrywek będzie szczególna dla Jastrzębskiego Węgla, który stanie przed szansą na to, by po raz trzeci z rzędu awansować do finału prestiżowego turnieju i po raz pierwszy go wygrać. Zespół, w którym grają siatkarze reprezentacji Polski: Jakub Popiwczak, Tomasz Fornal i Norbert Huber, a do którego dołączy Łukasz Kaczmarek , przed rokiem przegrał bój o złoto z Itasem Trentino, z kolei dwa lata temu z ZAKSĄ.