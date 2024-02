O środowym meczu kibice zespołu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle jeszcze długą będą rozprawiać. Po czasie przynajmniej z uśmiechem na twarzy, bo ich ulubieńcy przybliżyli się do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, wygrywając 3:2 z Halkbankiem Ankara. Mnóstwo nerwów w trakcie spotkania stracił na pewno Łukasz Kaczmarek, a sędziowie tak dali mu się we znaki, że tuż po meczu as polskiej kadry miał dla nich gotową nagrodę. Zresztą trzymał ją już w ręku, a co miał do powiedzenia, skierował do kamery.