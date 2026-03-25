Gwiazdor Grbicia wypadł z kadry z powodów osobistych. Teraz pogrążył Leona

Bogdanka LUK Lublin, odkąd do drużyny przyszedł Stephane Antiga, wie jak zdobywać trofea - zespół w sezonie 2024/2025 zdobył mistrzostwo Polski i Puchar Challenge, na początku roku dorzucił z kolei do tego dorobku Puchar Polski. Teraz ma apetyt na zawojowanie Ligi Mistrzów, w której debiutuje.

Podopieczni Antigi w ćwierćfinale trafili na PGE Projekt Warszawa i można było upatrywać ich w roli faworytów, ponieważ niedawno, a konkretnie 8 marca, pokonali tego rywala w PlusLidze. Mimo to stołeczny klub wygrał rozgrywane we wtorek spotkanie 3:1 i jest o krok od Final Four europejskich rozgrywek. Wystarczy, że w rewanżu na Lubelszczyźnie ugra dwa sety.

Zobacz również: Katarzyna Koprowicz

Sposobem na mistrza Polski okazała się świetna zagrywka, Projekt w meczu rozgrywanym na Torwarze nękał tym elementem gry swoich rywali, na co później w rozmowie z Polską Agencją Prasową zwrócił uwagę rozgrywający Bogdanki, Marcin Komenda.

"Projekt bardzo dobrze zagrywał, a nawet jak nie zagrywał jakoś bardzo mocno, to i tak nam stwarzał dużo problemów. Myślę, że w przyjęciu mieliśmy trudną przeprawę i na pewno to nie był nasz najlepszy mecz w tym elemencie" - zauważył.

PGE Projekt Warszawa ograł Bogdankę LUK Lublin. Błysk Bartosza Bednorza

MVP wtorkowego spotkania został Kevin Tillie, który zdobył 16 punktów. O pięć "oczek" więcej zapisał na swoim koncie jego kolega z drużyny, Bartosz Bednorz. Przyjmujący reprezentacji Polski, którego w biało-czerwonych barwach oglądaliśmy m.in. podczas ubiegłorocznej Ligi Narodów, był najskuteczniejszym zawodnikiem na parkiecie.

Dyspozycja Bednorza, który odnotował trzy punktowe bloki i posłał trzy asy serwisowe, mogła być dla części kibiców zaskoczeniem. Dokładnie 9 dni przed meczem z Bogdanką, w dniu spotkania z PGE GiEK Skrą Bełchatów okazało się, że on i Maciej Olenderek nie pojawią się na boisku.

Komunikat kadrowy: Informujemy, że z powodów osobistych w składzie na dzisiejszy mecz zabraknie Bartosza Bednorza i Macieja Olenderka przekazał wówczas klub.

Nad tym, czy wspomniane problemy osobiste oraz pauza w grze nie wytrąciły Bednorza z rytmu, zastanawiali się też komentujący wtorkowy mecz z Bogdanką Jerzy Mielewski i Andrzej Wrona. 31-letni siatkarz bowiem na kolejne starcie ligowe (21 marca z InPost ChKS Chełm) znalazł się w składzie, ale był rezerwowym, na parkiecie pojawił się na zmianę w trzecim secie, więc nie zdołał złapać rytmu meczowego.

Jak się szybko okazało, przyjmujący Projektu po przerwie jest w kapitalnej dyspozycji i pomógł swojej drużynie znacznie zbliżyć się do grona czterech najlepszych drużyn Ligi Mistrzów.

