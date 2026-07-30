Fornal w opałach. Były trenrer wskazał nazwisko zastępcy. "Wydaje się, że ma glejt"

W rozgrywkach grupowych Ligi Narodów wygraliśmy z Ukrainą po tie-breaku (3:2) w dramatycznych okolicznościach. W ćwierćfinale, z tym samym rywalem, poszło nam o wiele lepiej. Przegraliśmy tylko jednego seta. - Przy całym szacunku dla Ukrainy i trenera Lozano oni na więcej nie zasłużyli. Zresztą tego jednego seta bardziej my przegraliśmy, niż oni wygrali. Przez gapiostwo nam ten jeden set uciekł - komentuje dla Interii były trener reprezentacji Ireneusz Mazur.

Mówi wprost, co sądzi o grze Fornala

- To jest oczywiście cenne zwycięstwo, bo mieliśmy świeżo w pamięci mecz grupowy, gdzie jednak nic łatwo nam nie przyszło. A my w tych rozgrywkach nosimy swoje ciężary związane z renomą i reputacją. Nam takich spotkań nie wypada przegrywać. Oczywiście łatwo się mówi, a trudniej się realizuje. Wystarczy spojrzeć na Włochów, których nie ma już w medalowej rozgrywce. My na szczęście to zrobiliśmy. Górę wziął nasz większy potencjał i fakt, że zwyczajnie jesteśmy lepszym zespołem - dodaje Mazur.

Wygraliśmy, choć zawiódł Tomasz Fornal. - Mamy zatem rezerwy. Ja jednak od razu dodam, że nie krytykowałbym Fornala aż tak bardzo. On dopełnia wartość tej drużyny. Nawet, jak mu mecz nie wyjdzie, to jest ważny dla kręgosłupa tej drużyny, dla takiej większej siły mentalnej i psychicznej. Z drugiej strony jest Semeniuk w znakomitej formie i można by się zastanawiać, czemu nie dostanie szansy w wyjściowej szóstce. On i Leon, to byłoby danie trudne do strawienia dla każdego. Wydaje się, że Semeniuk, grając w Perugii, najlepszej drużynie Europy, powinien mieć glejt na granie w kadrze - zauważa nasz ekspert.

Ze Słowenią musimy zagrać lepiej

Przy okazji meczu z Ukrainą dużo mówiło się też o postawie Bartłomieja Bołądzia. Wojciech Drzyzga, ekspert Polsatu Sport powiedział o nim: "Pan Siatkarz". - Wystrzegam się takich określeń, choć zgadzam się z Wojtkiem, bo jak się spojrzy na to przez pryzmat liczb, czysto matematycznie, to wyjdzie, że Bołądź był najlepszy. Inna sprawa, że dla mnie kluczem było wprowadzenie do grania Semeniuka. On zrobił różnicę - przekonuje Mazur.

Były trener reprezentacji mówi też jednak, że to, co wystarczyło na Ukrainę, na Słowenię na pewno nie wystarczy. - Mamy jednak duże rezerwy, więc to nie jest jakiś większy problem. Zakładam, że taki rywal, jak Słowenia wyzwoli też dodatkowe pokłady energii. Zwiększony alert zagrożenia automatycznie sprawi, że zagramy lepiej. A ten alert będzie, bo Słowenia nie raz stawała na drodze i wiemy, że tu drużyny nie trzeba mobilizować. Koncentracja będzie, a graczy mamy na tyle dobrych, że jak się sprężą, to możemy zobaczyć finał: Polska - Stany - kwituje Mazur, a to by oznaczało, że może być rewanż za półfinał ostatnich igrzysk.

Nikola Grbić w czasie meczu Polska - Ukraina screen Polsat Sport Polsat Sport

Kamil Semeniuk Lukasz Kalinowski East News

Tomasz Fornal Grzegorz Wajda/REPORTER East News





Amerykanie w półfinale Ligi Narodów. Najlepsze akcje w meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport