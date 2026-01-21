Partner merytoryczny: Eleven Sports

Fornal dalej to robi, wybitny występ w Lidze Mistrzów. Włosi na kolanach

Paweł Nowak

W najlepsze trwa siatkarski sezon 2025/2026. W tym tygodniu najlepsze kluby w Europie poza rozgrywkami ligowymi rywalizują także w Lidze Mistrzów. Prawdziwym hitem 3. kolejki fazy grupowej było starcie Ziraatu Bankasi Ankara Tomasza Fornala i Itasu Trentino. Rywalizacja była zaskakująco jednostronna, a Polak wraz z kolegami wygrali w trzech setach. Co ciekawe, zanotował bardzo dobry występ.

Tomasz Fornal
Tomasz Fornalmateriały prasowemateriały prasowe

Po sześciu latach gry w barwach JSW Jastrzębskiego Węgla Tomasz Fornal zdecydował się na zmianę i latem przeniósł się do tureckiego Ziraatu Bankasi Ankara. Jego ekipa jest naszpikowana gwiazdami światowego formatu, bowiem wraz z nim grają tacy zawodnicy jak Trevor Clevenot czy Nimir Abdel-Aziz.

Pod wodzą Mustafy Kavazy drużyna spisuje się bardzo dobrze. W tureckiej Efeler Lidze przegrała zaledwie raz i po 15. kolejkach z 41 punktami na koncie są na pierwszym miejscu w tabeli. Nie inaczej jest w przypadku Ligi Mistrzów. Po spotkaniach z ACH Ljubljana oraz Tours mieli na swoim koncie dwie wygrane i stracony zaledwie jeden set.

    Do zmiany mogło dojść w środowe popołudnie, gdyż w Ankarze pojawili się siatkarze Itasu Trentino, czyli 3. ekipy Serie A1. Mecz zapowiadał się, jako wielki hit i spodziewano się, że o rozstrzygnięciu może zadecydować tie-break.

    Finalnie wyglądało to jednak inaczej. Drużyna polskiego przyjmującego nie miała dla rywali litości już w pierwszym, czego efektem był wynik 25:15. W kolejnych partiach gra gości wyglądała już o niebo lepiej, lecz to zdało się na nic. Ziraat triumfował 33:31 oraz 25:22, dzięki czemu zwyciężyli całe spotkanie 3:0.

    Fornal z dobrym występem, inny Polak uległ

    Gwiazdor kadry Nikoli Grbicia w całym spotkaniu zdobył 12 punktów. W ataku skończył osiem na 12 prób, co poskutkowało skutecznością na poziomie aż 67 procent. Do tego doszły dwa asy serwisowe oraz dwa punktowe bloki. Co więcej, świetnie zaprezentował się także w elemencie odbioru serwisu, gdyż zanotował 65 proc. pozytywnego przyjęcia.

      Co ciekawe, swoje spotkanie w środę rozegrał także klub innego Polaka, Aleksandra Śliwki. Jego Halkbank Ankara jednak musiał uznać wyższość belgijskiego Roeselare 2:3. Sam przyjmujący wchodził jedynie, aby pomóc drużynie w przyjęciu.

      Asseco Resovia Rzeszów - Sporting Lizbona. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Tomasz Fornal
      Tomasz FornalMICHAL KLAG/REPORTEREast News
      Siatkarz w zielonym stroju z numerem 21 trzyma piłkę do siatkówki, skoncentrowany przed serwisem, na jego koszulce widoczne logotypy sponsorów oraz flaga Polski, rozgrywka odbywa się w hali sportowej z publicznością w tle.
      Tomasz FornalVolleyball Worldmateriały prasowe
      Aleksander Śliwka
      Aleksander ŚliwkaMarcin Golba/NurPhotoAFP

