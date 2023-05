W sobotę odbędzie się historyczny finał siatkarskiej Ligi Mistrzów, w którym udział wezmą dwa polskie kluby - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel. Organizacja tak ważnego meczu w historii polskiej siatkówki przypadła Turynowi - miastu, które niegdyś nazywane było "siatkarskim rajem we Włoszech". Jeszcze ponad 40 lat temu miasto to było prawdziwą potęgą. W latach 80. Turyn aż cztery razy zdobył mistrzostwo kraju, do tego doszły jeszcze m.in. triumfy w Pucharze Europy. Wsparcie sponsorów, utalentowani zawodnicy i doświadczeni trenerzy - nic nie wskazywało wówczas na to, by w kolejnych latach kluby w Turynu miały zaliczyć degradację w świecie siatkówki. A jednak.

Obecnie kluby z Turynu i okolic mierzą się z niewyobrażalnymi problemami. W większości przypadków tamtejsze drużyny występują w trzeciej i czwartek lidze, bez większych szans na awans. Jak więc doszło do tego, że "upadły raj siatkarski" we Włoszech miał niedawno okazję zorganizować mistrzostwa świata, a teraz gościć będzie najlepsze drużyny w Lidze Mistrzów? Wiele wskazuje na to, że organizacja tego rodzaju wydarzeń sportowych w pewnym stopniu ma na celu odciągnięcie uwagi mediów od problemów lokalnych drużyn. Nasuwa się jednak jeszcze jedno, bardzo ważne pytanie. Jaka atmosfera panuje w mieście, które niegdyś było miastem potęgi, na krótko przed finałem Ligi Mistrzów?

Przed nami finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. A w Turynie "pusto, deszczowo i smutno"

Po przylocie zawodników do Włoch zostali oni przywitani na lotnisku przez grupę... kibiców z Polski. Wieku fanów polskiej siatkówki zdecydowało się bowiem polecieć do Turynu, by obejrzeć na żywo historyczny pojedynek pomiędzy ZAKSĄ a Jastrzębskim Węglem. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Klubu Kibica ZAKSA, którzy od 26 lat zrzeszają fanów kędzierzyńsko-kozielskiej siatkówki. Wraz z Klubem Kibica do Turynu wybrało się aż 190 osób.

Sam wyjazd do Turynu nie jest czymś nowym ani nadzwyczajnym dla nas. Jeździmy ze wsparciem dla drużyny na każdy ligowy mecz. Te Ligi Mistrzów również. Turyn jest kolejnym przystankiem, ostatnim wyjazdem w tym sezonie. A sam finał Ligi Mistrzów to już wisienka na torcie ~ powiedział Interii Sport jeden z przedstawicieli Klubu Kibica ZAKSA.

Nieco inaczej sytuacja wygląda już w centrum Turynu. Choć nie brakuje tam plakatów i reklam promujących sobotni mecz, nic więcej nie świadczy o tym, że w ten weekend odbędzie się wielkie wydarzenie sportowe.

W Turynie nie widać nic, co mogłoby zapowiadać finał. Jest pusto, deszczowo, smutno. Kibice zjeżdzają się z Polski. Czuć święto w hotelu, gdzie są siatkarki i siatkarza. Poza tym - nic. CEV zapowiada jednak, że hala jest prawie wyprzedana ~ relacjonuje dziennikarz Polsat Sport Adrian Brzozowski.

Niestety, pogoda nie rozpieszcza kibiców siatkówki. W piątek niemalże przez cały dzień we włoskim mieście padał deszcz. Prognozy pogody na sobotni wieczór także nie napawają optymizmem. Oprócz opadów deszczu, kibiców czeka dość niska temperatura. Siatkarze ZAKSY i Jastrzębskiego Węgla z pewnością rozgrzeją jednak kibiców podczas sobotniego finału. Początek spotkania o godzinie 20.30.

