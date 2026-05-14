Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy w Polsat Box Go z dodatkowymi funkcjami dzięki AI

Najlepsze klubowe drużyny Europy już 16 i 17 maja staną w Turynie do walki o triumf w siatkarskiej Lidze Mistrzów CEV. W turnieju Final Four w walce o tytuł zmierzą się: PGE Projekt Warszawa, Aluron CMC Warta Zawiercie, Sir Sicoma Monini Perugia oraz Ziraat Bankkart Ankara. Wszystkie mecze, transmitowane na antenie Polsat Sport 1, będzie można oglądać w Polsat Box Go z Trybem PRO AI, czyli skrótami najciekawszych akcji i powiadomieniami o nich na telefon.