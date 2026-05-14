Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy w Polsat Box Go z dodatkowymi funkcjami dzięki AI
Najlepsze klubowe drużyny Europy już 16 i 17 maja staną w Turynie do walki o triumf w siatkarskiej Lidze Mistrzów CEV. W turnieju Final Four w walce o tytuł zmierzą się: PGE Projekt Warszawa, Aluron CMC Warta Zawiercie, Sir Sicoma Monini Perugia oraz Ziraat Bankkart Ankara. Wszystkie mecze, transmitowane na antenie Polsat Sport 1, będzie można oglądać w Polsat Box Go z Trybem PRO AI, czyli skrótami najciekawszych akcji i powiadomieniami o nich na telefon.
W dniach 16-17 maja w Turynie rozegrane zostaną finały Ligi Mistrzów siatkarzy 2026. O najcenniejsze trofeum w europejskiej siatkówce klubowej powalczą: PGE Projekt Warszawa - brązowy medalista PlusLigi, Aluron CMC Warta Zawiercie - świeżo koronowany mistrz Polski, Sir Sicoma Monini Perugia - obrońca tytułu z Kamilem Semeniukiem w składzie oraz Ziraat Bankkart Ankara, w której występuje inny reprezentant Polski, Tomasz Fornal.
Transmisjom towarzyszyć będzie studio przed- i pomeczowe z udziałem ekspertów i gości. A w Polsat Box Go widzowie będą mieli dodatkowo dostęp do skrótów z najlepszymi akcjami spotkań i powiadomień na telefon o ważnych wydarzeniach na boisku przygotowywanych w czasie rzeczywistym przez AI (Tryb PRO AI).
Terminarz i plan transmisji - Polsat Sport 1 w Polsat Box Go:
16.05, godz. 15:00: studio
16.05, godz. 16:30: PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia
16.05, godz. 20:00: Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankkart Ankara
17.05, godz. 15:00: studio
17.05, godz. 16:30: mecz o trzecie miejsce
17.05, godz. 20:00: finał