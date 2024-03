Jastrzębski Węgiel o triumf w Lidze Mistrzów otarł się już w poprzednim sezonie. Wówczas jednak w decydującym spotkaniu zakończonym tie-breakiem przegrali z Grupą Azoty ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle. W tym roku mają szansę sięgnąć po upragnione trofeum. Ostatni krok do finału postawili w Turcji .

Cześć chłopy i baby, witom wszystkich. Są my w Turcji tera, ale mom jedna dobro wiadomość. Bedymy grać w finale Ligi Miszczów. My się cieszymy, wy pewnie też

Rafał Szymura wrócił i pomógł Jastrzębskiemu Węglowi. "Melduję wykonanie zadania"

Przyjmującego zabrakło w pierwszym meczu Jastrzębskiego Węgla z Ziraatem Bankasi, w którym mistrzowie Polski u siebie rozbili rywali 3:0. Dzięki temu w rewanżu do awansu potrzebowali tylko dwóch wygranych setów. Udało im się to zrobić już w dwóch pierwszych partiach, chociaż potrzebna była do tego świetna gra w końcówkach - oba sety wygrali na przewagi.