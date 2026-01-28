Partner merytoryczny: Eleven Sports

Deklasacja w meczu Fornala, wszystko w nieco ponad godzinę. 12:1 stało się faktem

Oprac.: Paweł Nowak

W najlepsze trwają rozgrywki siatkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek rozpoczęła się już czwarta seria gier fazy grupowej. W środę do gry wkroczył Ziraat Bankasi Ankara, czyli zespół Tomasza Fornala. Ekipa z Turcji w nieco ponad godzinę pokonała drużynę ACH Ljubljana 3:0. Co ciekawe, bilans setów tureckiego giganta wynosi na tę chwilę 12:1.

Dwóch siatkarzy w trakcie rozgrywki, jeden z nich wykonuje atak, unosząc piłkę nad siatką, zawodnik przeciwnej drużyny próbuje zablokować piłkę wyciągając ręce w górę. Tło stanowi błękitna podłoga hali sportowej, a siatka rozdziela obu zawodników.
Tomasz Fornal

Już jakiś czas temu rozpoczął się sezon klubowy 2025/2026. Ten bez dwóch zdań jest wyjątkowy dla Tomasza Fornala. Przyjmujący reprezentacji Polski po sześciu latach spędzonych w barwach JSW Jastrzębskiego Węgla przeniósł się do Ziraatu Bankasi Ankara, czyli tureckiego giganta.

Do tej pory ekipa Mustafy Kavaza dąży od zwycięstwa do zwycięstwa. Idealnie obrazuje to ligowa tabela, gdzie zespół po 16. kolejkach ma na swoim koncie 15 wygranych i zaledwie jedną porażkę, co przekłada się na aż 44 punkty. Nie inaczej sytuacja wygląda w Lidze Mistrzów.

    Zespół do środowego starcia z ACH Ljubljana zanotował trzy wygrane, a w ich trakcie stracili zaledwie jednego seta. Sytuacja nie uległa zmianie po rywalizacji. Mecz trwał nieco ponad godzinę, a dokładniej 76 minut. Siatkarze Ziraatu wygrali 3:0 zwyciężając poszczególne sety do 21,21 i 20.

    Cały mecz rozegrał Tomasz Fornal, który kolejny raz nie zawiódł i zaliczył całkiem niezłe spotkanie.

    Fornal z kolejnym dobrym meczem. Do tego taki mecz Nimira

    28-latek na przestrzeni meczu zdobył dziewięć "oczek". W ich skład wchodzi sześć punktów zdobytych atakiem, a jego skuteczność wyniosła 38 procent (6/16). Do tego doszedł jeden blok oraz dwa asy serwisowe. Zaliczył także 40 procent pozytywnego przyjęcia.

    Show skradł jednak Nimir Abdel-Aziz. Holenderski atakujący zanotował świetny występ i skończył mecz z aż 57 procentami skutecznego ataku. Na swoim koncie zgromadził w sumie 16 punktów - 12 atakiem, trzy blokiem i jeden asem.

      W ten sposób zespół Polaka jest o krok od awansu bezpośredniego do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Następny mecz Ziraat rozegra 1 lutego. Będzie to starcie w ramach Efeler Ligi z Spor Toto - 5. zespołem ligowej tabeli.

      Młody mężczyzna z zawadiacko zafarbowanymi na blond i czerwono włosami oraz gęstą brodą ubrany w sportową koszulkę drużyny siatkarskiej w trakcie przerwy na boisku, w tle drugi zawodnik w czerwonym stroju.
      Tomasz FornalMICHAL KLAG/REPORTEREast News
      Mężczyzna z różowymi włosami i brodą siedzi na trybunach obok dwóch innych mężczyzn, jeden z nich ubrany w jasnoniebieską koszulkę, drugi w białą koszulę, wszyscy patrzą przed siebie, w tle fioletowa plansza z żółtymi kropkami.
      Tomasz FornalMichal Dubiel/REPORTEREast News
      Zawodnik siatkarski w ciemnoszarym stroju reprezentacji Turcji, z numerem 21, stoi na boisku przy siatce, wykonując gest dłonią. W tle widoczny fragment tablicy reklamowej EuroVolley.
      Tomasz Fornalmateriały prasowemateriały prasowe

