Deklasacja w meczu Fornala, wszystko w nieco ponad godzinę. 12:1 stało się faktem

Już jakiś czas temu rozpoczął się sezon klubowy 2025/2026. Ten bez dwóch zdań jest wyjątkowy dla Tomasza Fornala. Przyjmujący reprezentacji Polski po sześciu latach spędzonych w barwach JSW Jastrzębskiego Węgla przeniósł się do Ziraatu Bankasi Ankara, czyli tureckiego giganta.

Do tej pory ekipa Mustafy Kavaza dąży od zwycięstwa do zwycięstwa. Idealnie obrazuje to ligowa tabela, gdzie zespół po 16. kolejkach ma na swoim koncie 15 wygranych i zaledwie jedną porażkę, co przekłada się na aż 44 punkty. Nie inaczej sytuacja wygląda w Lidze Mistrzów.

Zespół do środowego starcia z ACH Ljubljana zanotował trzy wygrane, a w ich trakcie stracili zaledwie jednego seta. Sytuacja nie uległa zmianie po rywalizacji. Mecz trwał nieco ponad godzinę, a dokładniej 76 minut. Siatkarze Ziraatu wygrali 3:0 zwyciężając poszczególne sety do 21,21 i 20.

Cały mecz rozegrał Tomasz Fornal, który kolejny raz nie zawiódł i zaliczył całkiem niezłe spotkanie.

Fornal z kolejnym dobrym meczem. Do tego taki mecz Nimira

28-latek na przestrzeni meczu zdobył dziewięć "oczek". W ich skład wchodzi sześć punktów zdobytych atakiem, a jego skuteczność wyniosła 38 procent (6/16). Do tego doszedł jeden blok oraz dwa asy serwisowe. Zaliczył także 40 procent pozytywnego przyjęcia.

Show skradł jednak Nimir Abdel-Aziz. Holenderski atakujący zanotował świetny występ i skończył mecz z aż 57 procentami skutecznego ataku. Na swoim koncie zgromadził w sumie 16 punktów - 12 atakiem, trzy blokiem i jeden asem.

W ten sposób zespół Polaka jest o krok od awansu bezpośredniego do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Następny mecz Ziraat rozegra 1 lutego. Będzie to starcie w ramach Efeler Ligi z Spor Toto - 5. zespołem ligowej tabeli.

