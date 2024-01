Już do końca trwała wyrównana walka. To turecki zespół odskakiwał jednak na dwa, trzy punkty, gospodarze nie byli w stanie wyrównać. W ostatnich akcjach z dobrej strony pokazał się Earvin Ngapeth . Mistrz olimpijski skończył pięć z siedmiu piłek w ataku, dodał blok. Seta zakończyła nieudana zagrywka Bednorza, ZAKSA przegrała 21:25.

Łukasz Kaczmarek dał sygnał do ataku. ZAKSA odrabia straty

ZAKSA w trzech ostatnich sezonach wygrywała Ligę Mistrzów. W tym sezonie przeżywała jednak na europejskich parkietach duże problemy. Była o włos od odpadnięcia już w fazie grupowej , ostatecznie zajęła drugie miejsce w grupie A. Stąd trafiła do baraży. Halkbank finiszował drugi w grupie C.

Początek drugiego seta również nie należał do najlepszych w wykonaniu ZAKS-y. Adam Swaczyna , który debiutował w roli trenera kędzierzynian w Lidze Mistrzów, szybko zdecydował się na zmianę - na boisku pojawił się Dmytro Paszycki . Gospodarze musieli odrabiać trzypunktową stratę.

Kędzierzynianie próbowali gonić i byli tuż za rywalami. Cały czas jednak brakowało im punktu, by wyrównać . Kiedy natomiast po raz kolejny kontratak na punkt zamienił znakomity tego dnia Ngapeth, a po chwili gospodarze zupełnie nie zrozumieli się przy rozegraniu, przegrywali 14:18. Problemem kędzierzynian było przyjęcie zagrywki.

Sami w końcu byli w stanie zaskoczyć nią gości, Kaczmarek asem zmniejszył straty do punktu . Przy jego zagrywkach udana seria ZAKS-y trwała, to ona zbudowała sobie przewagę w końcówce. Zaczął działać kędzierzyński blok, wicemistrzowie Polski wygrali 25:22.

Kędzierzynianie przejmowali inicjatywę. Wszystko zmieniła czerwona kartka

Trzeci set to już zupełnie odmieniona ZAKSA. Dopisywało jej też szczęście i niepospolite umiejętności niektórych siatkarzy . Kaczmarek zdobył punkt... zagraniem spod siatki, Paszycki popisał się sprytnym asem serwisowym. Zagrożeniem w polu zagrywki dla kędzierzynian nie był natomiast Nimir Abdel-Aziz . Przewaga ZAKS-y sięgnęła sześciu punktów.

Straty gości nieco zmniejszył Ngapeth, ale kędzierzynianie nadal zachowywali bezpieczną przewagę. Co prawda nie zawsze ataki kończył Chitigoi, ale i tak zdobył w tym secie aż siedem punktów. A blok rywali konsekwentnie obijał też Kaczmarek . Atakujący zaskoczył też przyjezdnych przebiciem piłki oburącz. ZAKSA wygrała 25:21.

Trudniej było na początku czwartej partii. Wydawało się, że siatkarze z Turcji odzyskali rytm. Kiedy jednak Bednorz zatrzymał blokiem Nimira, gospodarze doprowadzili do remisu 9:9, a po chwili objęli prowadzenie 12:10. Wówczas pod siatką "wybuchł" jednak Kaczmarek . Atakujący był mocno wzburzony... po akcji zakończonej punktem dla kędzierzynian. Za swoją reakcję został ukarany przez sędziego czerwoną kartką. To oznaczało stracony punkt.

Gorzej, że potem ZAKSA przegrała trzy akcje z rzędu. Dyskusje wybiły z rytmu gospodarzy , którzy po chwili przegrywali już 13:19. Siatkarze z Ankary wykorzystali szansę, rozbili rywali z przewagą dziewięciu punktów i doprowadzili do tie-breaka.

Liga Mistrzów siatkarzy. Kompromitacja sędziów w tie-breaku

Piątą partię od dobrych zagrywek zaczął rozgrywający gości Micah Ma'a. ZAKSA szybko przegrywała 2:5. Tym razem jednak dyskusje wytrąciły z równowagi gości, dwie znakomite zagrywki posłał Bednorz, i kędzierzynianie prowadzili 6:5. Przy zmianie stron ich przewaga wzrosła do dwóch punktów. A przynajmniej tak się wydawało, bo wybuchło kolejne wielkie zamieszanie - tym razem związane z wynikiem. Zamiast 8:6 sędziowie pokazali wynik 7:7 . Wzburzeni zawodnicy i trenerzy ZAKS-y protestowali, przerwa trwała kilkanaście minut.

Kiedy już udało się ustalić, że to gospodarze prowadzą, sędziowie przez kilka minut sprawdzali, jakie powinno być ustawienie drużyn. ZAKSA tym razem nie dała się jednak wybić z rytmu. Powiększyła prowadzenie do trzech punktów i już jej nie zmarnowała. Wygrała 15:12 i to ona jest bliżej awansu.