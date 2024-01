Wcześniej po medale tych prestiżowych rozgrywek sięgali też siatkarze Skry Bełchatów oraz Asseco Resovii Rzeszów i wydawało się, że po tak udanym dla Polaków sezonie reprezentacyjnym kluby, które przecież mają w swoich szeregach siatkarzy powoływanych przez Nikolę Grbicia, ponownie włączą się do walki z najlepszymi. Na wysokości zadania stanęli jednak tylko siatkarze Jastrzębskiego Węgla, którzy i tak nie ustrzegli się poważnej wpadki.

Mistrzowie Polski, którzy do czwartku mieli na swoim koncie komplet zwycięstw w fazie grupowej, dość nieoczekiwanie przegrali na wyjeździe z Guagauas Las Palmas . Wcześniej, bo we wtorek, porażkę odnotowała też Asseco Resovia Rzeszów, która wróciła do Ligi Mistrzów po siedmioletniej przerwie. Ekipa z Podkarpacia w arcyważnym spotkaniu uległa VB Tours, a jej szanse na grę w barażu o ćwierćfinał mocno zmalały.