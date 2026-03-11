Co za batalia polskich siatkarzy w Lidze Mistrzów! Zdecydował złoty set

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Olbrzymie emocje w walce o ćwierćfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa był już na krawędzi, ale doprowadził do tie-breaka w wyjazdowym meczu z Itasem Trentino. Włosi nękali polski zespół zagrywką, wzięli na cel Bartosza Bednorza. Rywali zaskakiwały zagrania świetnego tego dnia atakującego Bartosza Gomułki i serwisy Jakuba Kochanowskiego. Polscy siatkarze odrobili straty i doprowadzili do dodatkowego, tzw. złotego seta. I to oni wygrali wojnę nerwów o ćwierćfinał!

Jurij Semeniuk w białym stroju PGE Projektu Warszawa z numerem 9 podczas meczu siatkówki we Włoszech.
Jurij Semeniuk, środkowy PGE Projektu Warszawa, był ważnym aktorem sześciosetowego widowiska we WłoszechPHOTO ALEX MACINOWSKI/ SUPER EXPRESS / Agencja SEEast News

Wielki wynik w Lidze Mistrzów to niespełnione marzenie PGE Projektu Warszawa. Na krajowym podwórku drużyna ze stolicy jest w stanie wedrzeć się na podium, w Europie zdobyła Puchar Challenge, ale do Final Four Ligi Mistrzów się dotąd nie dostała.

W poprzednim sezonie Warszawianie byli od niej o krok, przegrali ćwierćfinał w tzw. złotym secie. Tym razem spore problemy pojawiły się już w fazie grupowej, a w pierwszym barażu o miejsce w ósemce przegrali u siebie 2:3 z Itasem Trentino.

Wymarzony początek PGE Projektu Warszawa. Ale rywale zdołali się podnieść

Cel na wyjazd do Trentino był więc jasny: PGE Projekt musiał we Włoszech wygrać. Ligowa porażka w ostatnią niedzielę z Bogdanką LUK Lublin wiary w sukces z pewnością nie dodała, ale i rywale mają problemy na krajowym podwórku, grać nie może ich lider - Alessandro Michieletto.

Zobacz również:

Marrit Jasper i pozostałe siatkarki DevelopResu Rzeszów postawiły się faworytkom
Liga Mistrzyń

Polskie siatkarki blisko sensacji w Lidze Mistrzyń. Taka szansa może się nie powtórzyć

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Lider warszawskiej ofensywy, Bartosz Bednorz, już w pierwszym secie popisał się pierwszym asem serwisowym, doprowadzając do remisu 7:7. Wkrótce jednak to Itas Trentino odskoczył przy stanie 15:10, kiedy znów, jak przed tygodniem w Warszawie, w polu serwisowym błysnął Francuz Theo Faure.

    Sygnał do odrabiania strat dały dobre zagrania Jurija Semeniuka. Ukrainiec błysnął serią bloków i doprowadził do remisu. Włosi mieli jednak wszystko w swoich rękach, prowadzili 23:21. Wtedy jednak serią świetnych zagrywek popisał się Jakub Kochanowski, a w ostatniej akcji presji nie wytrzymał Daniele Lavia - i to polski zespół wygrał 25:23.

    Sześć punktów w pierwszym secie zdobył Bartosz Gomułka. 23-letni atakujący zastąpił w pierwszej szóstce Linusa Webera i nieźle rozpoczął mecz. W drugim secie problemy jego drużynie znów zaczęła jednak sprawiać zagrywka rywali. W przyjęciu cierpiał Bednorz, Trentino odskoczyło na cztery punkty.

    Przy stanie 10:15 trener Kamil Nalepka wykorzystał drugą przerwę, a po niej jego siatkarze znów się zerwali. Po kontrataku wykończonym przez Gomułkę przegrywali tylko 16:17. Potem jednak sytuację gospodarzy uspokoił zagrywkami Jordi Ramon, swoje w końcówce dołożył Faure, i Włosi wygrali 25:19.

    Zobacz również:

    Luciano De Cecco w pierwszym sezonie w PlusLidze musi pogodzić się ze spadkiem
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Katastrofa stała się faktem, to już koniec nadziei siatkarzy. Nikt by tego nie wymyślił

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      Liga Mistrzów siatkarzy. Potężne zamieszanie w czwartym secie w Trentino

      Siatkarze Trentino poszli za ciosem na początku trzeciej partii. Szybko uciekli PGE Projektowi na pięć punktów, nadal ich siłą była zagrywka. Nalepka w końcu ściągnął z boiska męczonego przez rywali Bednorza, którego zastąpił Bartosz Firszt.

      Ale gospodarze prowadzili już 16:9. Przed końcem seta było jeszcze trochę zamieszania, Nalepka został ukarany żółtą kartką, ale zwrotu akcji nie było. Trentino wygrało 25:19 i było już o jedną wygraną partię od awansu.

      Na czwartego seta trener Warszawian wrócił do podstawowej szóstki. I ta radziła sobie znacznie lepiej niż w poprzednim, objęła prowadzenie 12:10. Po chwili o podgrzanie sytuacji na boisku postarali się sędziowie i trener rywali Marcelo Mendez, którzy długo dyskutowali. Pod siatką rozpętało się potężne zamieszanie. Skorzystali na tym Warszawianie, obejmując prowadzenie 15:11 przy zagrywkach Jana Firleja.

      Zobacz również:

      Sebastian Świderski i Nikola Grbić
      Reprezentacja siatkarzy

      Grbić konsultował, Świderski komentuje. To wkrótce czeka polskich siatkarzy

      Damian Gołąb
      Damian Gołąb

        Ale to nie złamało Włochów, po kilku minutach z przewagi został punkt. Potem na tablicy wyników pojawiło się jednak prowadzenie PGE Projektu 21:17, tyle że rezultat trzeba było skorygować po challenge'u na prośbę Mendeza. Choć różnica zmalała do dwóch punktów, i tak to polscy siatkarze wygrali ostatecznie 25:21 i doprowadzili do tie-breaka.

        Emocje sięgnęły zenitu. Złoty set o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów

        I teraz to Warszawianie byli na fali, szybko objęli prowadzenie 5:2. Nie zawodził Gomułka, przy zmianie stron polski zespół miał dwa punkty zapasu. Kiedy jednak Semeniuk nadział się na blok rywali, był remis 10:10. Ale to gospodarze nie wytrzymali wojny nerwów. Faure posłał piłkę w aut, emocjom nie dał się za to ponieść Kevin Tillie. Warszawianie wygrali 15:12.

        A to oznaczało dodatkowego, złotego seta, również rozgrywanego na zasadach tie-breaka. W nim rywale szybko zatrzymali blokiem Gomułkę i prowadzili 3:1. Jakby dramaturgii było mało, sędziowie niezwykle długo analizowali jedną z powtórek, co tylko potęgowało gwizdy na trybunach.

        Ale to Włosi po chwili powiększyli swój zapas do trzech punktów. PGE Projekt natychmiast jednak doprowadził do remisu 7:7. Pomogły kapitalne zagrywki Kochanowskiego i po chwili Polacy prowadzili - aż trzema punktami! Skończyło się triumfem 15:11 po trzech godzinach walki i awansem polskich siatkarzy.

        PGE Projekt w ćwierćfinale spotka się z inną polską drużyną - Bogdanką LUK Lublin, która dostała się do ósemki bez konieczności gry w barażach. W ćwierćfinale jest też Aluron CMC Warta Zawiercie, w czwartek o awans zagra Asseco Resovia Rzeszów. Jeszcze nigdy w historii Polska nie miała czterech przedstawicieli w ćwierćfinałach LM.

        Liga Mistrzów
        1/8 finału
        11.03.2026
        20:30
        Zakończony
        Wszystko o meczu
        Zawodnik siatkarski w jasnozielonym stroju z numerem 18 dynamicznie reaguje podczas rozgrywki, otoczony innymi graczami na tle boiska sportowego.
        Damian Wojtaszek jest w tym sezonie kapitanem PGE Projektu WarszawaPiotr Matusewicz East News
        Siatkarz ubrany w jasny sportowy strój z numerem 15 oraz polską flagą na piersi stoi na boisku, obok widoczny jest inny zawodnik oraz sylwetka osoby w tle.
        Bartosz Gomułka, atakujący PGE Projektu WarszawaCEV.eumateriały prasowe
        Zawodnicy drużyny siatkarskiej w białych strojach wykonują gest przybijania piątek po udanej akcji na boisku. Po drugiej stronie siatki widoczni rywale w czarnych koszulkach, dynamiczne oświetlenie podkreśla sportową atmosferę.
        Siatkarze PGE Projektu WarszawaCEV.eumateriały prasowe
        Linus Weber: Patrząc na wynik, wykonaliśmy w Olsztynie całkiem niezłą robotęPolsat Sport

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja