Finały tegorocznej siatkarskiej Ligi Mistrzów odbyły się w tureckiej Antalyi. Najpierw w rywalizacji siatkarzy triumf odniósł Itas Trentino, który w decydującym meczu pokonał 3:0 Jastrzębski Węgiel , a następnie zawodniczki Prosecco Doc Imoco Conegliano z Joanną Wołosz na czele wygrały z Allianz Vero Volley Milano. Po obu spotkaniach dużo mówi się nie tylko o przebiegu meczów, ale też skandalicznych scen, do jakich doszło podczas ceremonii medalowej.

Na tym nie koniec kontrowersji związanej z ceremonią - jak zauważył Polsat Sport, chociaż w gronie czterech drużyn występujących w Turcji był polski zespół , to do wręczania medali nie zaproszono żadnego z polskich oficjeli. I to mimo faktu, że Polska jest liczącą się siłą w siatkówce, a na miejscu obecny był prezes PZPS Sebastian Świderski.