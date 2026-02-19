Aż zawrzało po tym, co w Portugalii zrobili polscy siatkarze. Kubeł zimnej wody

Asseco Resovia Rzeszów, która w sezonie 2025/2026 występuje w Lidze Mistrzów dzięki otrzymaniu "dzikiej karty", fazę grupową rozpoczęła od porażki z innym polskim klubem, Aluron CMC Wartą Zawiercie. Kolejne potknięcie drużynie z Podkarpacia przytrafiło się pod koniec stycznia w meczu z niemieckim SVG Lüneburg, przegranym 1:3. To sprawiło, że podopieczni Massimo Bottiego przed ostatnią rundą fazy grupowej wprawdzie byli pewni gry w 1/8 finału, ale potrzebowali zwycięstwa i jednoczesnej porażki Warty, by zająć pierwsze miejsce w grupie gwarantujące automatyczny awans do ćwierćfinału.

Jako pierwsi, o godz. 18, na parkiet wybiegli w Zawierciu "Jurajscy Rycerze", drużyna Michała Winiarskiego przed własną publicznością pokonała 3:0 SVG Lüneburg i przypieczętowała zwycięstwo w grupie. Resovii pozostało więc jedynie godne zakończenie fazy grupowej w rozpoczynającym się o godz. 20:30 meczu ze Sportingiem rozgrywanym w Lizbonie.

Dla podopiecznych Bottiego wygrana nad Sportingiem była obowiązkiem - nie dość, że mierzyli się z najsłabszą drużyną w grupie, to zwycięstwo mogło dać im lepsze miejsce w drabince fazy pucharowej oraz skojarzyć z teoretycznie słabszym rywalem. Doszło jednak do kompromitacji, Resovia przegrała dwa pierwsze sety w stosunku 22:25, w trzeciej partii odpowiedziała (25:19), ale w ostatniej odsłonie ponownie do głosu doszli gospodarze (25:20). Sensacja stała się faktem.

Asseco Resovia Rzeszów pod ostrzałem za wpadkę w Lidze Mistrzów

Porażka naszpikowanej gwiazdami drużyny (w Resovii grają m.in. Erik Shoji, Artur Szalpuk, Karol Butryn czy Marcin Janusz) wywołała duże poruszenie. "Kompromitacja" - czytamy w komentarzu jednego z kibiców pod postem na koncie Polsatu Sport w serwisie X, gdzie poinformowano o wpadce rzeszowskiej drużyny. "Wstyd to jest mało powiedziane. Ale chyba był czas żeby się przyzwyczaić" - stwierdził ktoś inny.

Suchej nitki na Resovii nie zostawili też eksperci, dosadny komentarz opublikował m.in. prowadzący siatkarski podcast #VolleyTime Piotr Siekierski.

W Rzeszowie musi być jakaś niewytłumaczalna zła siła, czarna dziura, która wsysa umiejętności siatkarzy. Tam do sztabu bardziej szukałbym egzorcysty niż kolejnych trenerów czy nowych siatkarzy

Sara Kalisz z TVP Sport opublikowała z kolei wymownego GIF-a wyrażającego dezaprobatę. "Ja kiedy Resovia" - dodała.

"Kompromitacja i eurowp****ol" - napisał z kolei ekspert Jakub Balcerzak. "W Europie nie ma już słabych drużyn" - zażartował jeden z komentujących, a ten wpis z ikonką przedstawiającą serduszko opublikował... Norbert Huber. Najwyraźniej środkowy reprezentacji Polski, który obecnie występuje w Japonii, także z uwagą śledzi występy polskich klubów w Lidze Mistrzów.

To nie pierwsza tak bolesna porażka siatkarzy Resovii w tym roku - na początku stycznia w finale TAURON Pucharu Polski zostali zdeklasowani przez Bogdankę LUK Lublin (0:3).

Massimo Botti w tym sezonie prowadzi Asseco Resovię Rzeszów CEV.eu materiały prasowe

Artur Szalpuk, przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów Grzegorz Wajda Reporter

Paweł Zatorski, libero Asseco Resovii Rzeszów CEV.eu materiały prasowe

