Awantura po meczu ZAKS-y w Lidze Mistrzów. "Takie obrazki nie powinny się zdarzać"

Trzykrotni triumfatorzy Ligi Mistrzów mierzyli się z drużyną, która wraca do tych rozgrywek po ośmiu latach przerwy. Spotkanie wcale nie było jednak jednostronne. Grupa Azoty ZAKSA miała sporo problemów, i to już na początku - przegrała pierwszego seta 23:25. W drugim zaprezentowała się lepiej, trzeciego wygrała na przewagi. Najwięcej emocji przyniosła jednak czwarta partia .

W niej znów potrzebna była gra na przewagi. Piłki meczowe miała ZAKSA, setowe Olympiakos. Zwrotów akcji było co niemiara , ale ostatecznie kędzierzynianie wygrali 31:29, a cały mecz 3:1. A przynajmniej tak się wydawało.

Niecodzienne zachowanie sędziego. Uległ presji siatkarzy?

Po chwili doszło jednak do konsultacji arbitrów, drugi sędzia był pod presją siatkarzy z Olympiakosu. Szczególnie głośno i wymownie protestował Dragan Travica, włoski rozgrywający greckiego zespołu. Po chwili Strandson jeszcze raz wysłuchał Castellaniego, a potem... podszedł do monitora sprawdzić powtórkę. Challenge, którego domagali się rywale ZAKS-y, doszedł więc do skutku.