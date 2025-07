Aleksander Śliwka jednak zagra w Polsce. Siatkarski hit potwierdzony

Po raz pierwszy w siatkarskiej Lidze Mistrzów zagrają aż cztery polskie zespoły, ponieważ "dziką kartę" uprawniającą do występu w rozgrywkach otrzymała Asseco Resovia Rzeszów. Klub z Podkarpacia oraz pozostali przedstawiciele PlusLigi swoich grupowych rywali poznali we wtorkowe południe, kiedy to odbyło się losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wiadomo już, że mecz w Polsce rozegra Aleksander Śliwka, który od nowego sezonu będzie reprezentował barwy Halkbanku Ankara. Nie zabraknie też "bratobójczego" starcia, bo do jednej grupy trafiło dwóch przedstawicieli PlusLigi.