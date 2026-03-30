Ziraat Bankasi - Asseco Resovia Rzeszów w rewanżowym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 31 marca 2026 godz. 18:00
Rewanżowy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów CEV pomiędzy Ziraat Bankasi a Asseco Resovią Rzeszów zapowiada się jako ogromne wyzwanie dla polskiego zespołu. W pierwszym spotkaniu rzeszowianie przegrali 0:3, stawiając się w bardzo trudnej sytuacji przed wyjazdem do Ankary. Aby myśleć o awansie, muszą wygrać w trzech setach i doprowadzić do „złotego seta”. Mimo niekorzystnego wyniku, Resovia liczy na odwrócenie losów rywalizacji, nawiązując do swoich wcześniejszych europejskich powrotów. Spotkanie odbędzie się 31 marca w Turcji i zdecyduje o awansie do Final Four. Zapraszamy na relację na żywo.