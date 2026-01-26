SVG Luneburg - Asseco Resovia Rzeszów w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Relacja na żywo Relacja

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 27 stycznia 2026 godz. 18:00
Asseco Resovia Rzeszów po trzech meczach w rozgrywkach Ligi Mistrzów ma sześć punktów i jest na dobrej drodze do wyjścia z grupy. Jeśli Rzeszowianie wygrają najbliższy mecz za trzy punkty, to będą już praktycznie pewni awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Luneburg zajmuje trzecią pozycję w tabeli i traci do Resovii trzy punkty. U siebie drużyna z Podkarpacia pewnie wygrała z najbliższym przeciwnikiem 3-0. Jak będzie tym razem? Zapraszamy na relację na żywo.