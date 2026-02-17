Sporting - Asseco Resovia Rzeszów w Lidze Mistrzów CEV. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 18 lutego 2026 godz. 20:30
W szóstej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów siatkarzy Sporting CP Lizbona powalczy z Asseco Resovią Rzeszów o kluczowe punkty w walce o awans do ćwierćfinałów. Rzeszowianie, którzy już w tej edycji LM pokazali wysoką jakość gry i pewną siłę w ofensywie, przyjeżdżają do Portugalii z ambicją utrzymania drugiej pozycji w tabeli. Sporting, mimo dotychczasowych trudności, dysponuje doświadczonym składem i może sprawić niespodziankę, co zapowiada wyrównane spotkanie. Zapraszamy na relację na żywo.