PGE Projekt Warszawa - Ziraat Bankasi w meczu o brązowy medal Ligi Mistrzów CEV. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 17 maja 2026 godz. 17:00
W Turynie dojdzie do ciekawego starcia o brązowy medal siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa zmierzy się z tureckim Ziraat Bankasi po tym, jak oba zespoły przegrały swoje półfinały Final Four. Warszawianie będą chcieli zakończyć sezon europejski z medalem i potwierdzić wysoką formę prezentowaną przez całe rozgrywki. Z kolei Ziraat, dysponujący mocnym i doświadczonym składem, zapowiada twardą walkę o podium. Spotkanie odbędzie się 17 maja w hali Pala Alpitour w Turynie. Czy ekipa z Warszawy sięgnie po historyczny medal? Zapraszamy na relację na żywo.