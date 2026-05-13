PGE Projekt Warszawa - Sir Susa Vim Perugia w półfinale Ligi Mistrzów CEV. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 16 maja 2026 godz. 17:00
Już 16 maja kibiców siatkówki czeka wielkie święto - w półfinale Ligi Mistrzów zmierzą się PGE Projekt Warszawa i Sir Susa Vim Perugia. Warszawianie staną przed ogromnym wyzwaniem, bo po drugiej stronie siatki znajdzie się naszpikowany gwiazdami mistrz Włoch z Kamilem Semeniukiem w składzie. Polski zespół liczy jednak na wsparcie kibiców i dobrą formę liderów, by sprawić sensację i awansować do finału. Zapowiada się widowisko pełne emocji, mocnej zagrywki i walki o każdy punkt.