Partner merytoryczny: Eleven Sports

PGE Projekt Warszawa - Montpellier HSC VB w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Relacja na na żywo

Liga Mistrzów
4 kolejka
28.01.2026
20:30
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: środa, 28 stycznia 2026 godz. 20:30

PGE Projekt Warszawa przechodzi wyraźne załamanie formy. Stołeczna drużyna z ostatnich sześciu meczów, wygrała zaledwie raz! To spowodowało, że Tommi Tiilikainen złożył dymisję, która została przyjęta przez zarząd. Obowiązki pierwszego trenera przejął Kamil Nalepka i to on poprowadzi zespół w spotkaniu z Montpellier. We Francji Projekt przegrał 2-3, dlatego u siebie musi wygrać z tym rywalem, jeśli chce wyjść z grupy. Zapraszamy na relację na żywo.
PGE Projekt Warszawa
PGE Projekt WarszawaPAP