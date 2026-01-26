PGE Projekt Warszawa - Montpellier HSC VB w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Relacja na na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 28 stycznia 2026 godz. 20:30
PGE Projekt Warszawa przechodzi wyraźne załamanie formy. Stołeczna drużyna z ostatnich sześciu meczów, wygrała zaledwie raz! To spowodowało, że Tommi Tiilikainen złożył dymisję, która została przyjęta przez zarząd. Obowiązki pierwszego trenera przejął Kamil Nalepka i to on poprowadzi zespół w spotkaniu z Montpellier. We Francji Projekt przegrał 2-3, dlatego u siebie musi wygrać z tym rywalem, jeśli chce wyjść z grupy. Zapraszamy na relację na żywo.