Knack Roeselare - Bogdanka LUK Lublin w 2. kolejce Ligi Mistrzów CEV. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 08 stycznia 2026 godz. 20:30Bogdanka LUK Lublin wraca do walki w Lidze Mistrzów po świetnym otwarciu sezonu i zwycięstwie 3:0 nad Halkbankiem Ankara, co daje im pozycję lidera grupy B. Mistrzowie Polski imponują formą i szeroką kadrą z Wilfredo Leonem na czele, podczas gdy Knack Roeselare, choć silny na krajowym podwórku, na europejskiej arenie jest uznawany za outsidera. Belgowie ulegli w pierwszej kolejce Galatasarayowi 2:3, ale mogą sprawić problemy gospodarzom. Zapraszamy na relację na żywo.