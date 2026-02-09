Halkbank - Bogdanka LUK Lublin w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Liga Mistrzów
5 kolejka
12.02.2026
18:30
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 12 lutego 2026 godz. 18:30

Bogdanka LUK Lublin kontynuuje bojową przygodę w elitarnej siatkarskiej Lidze Mistrzów, po historycznym sezonie z tytułem mistrza Polski i debiucie w europejskich pucharach. W 5. kolejce grupy B podopieczni trenera Massimo Bottiego zmierzą się w Ankary z tureckim Halkbankiem - wymagającym rywalem z doświadczeniem w europejskich rozgrywkach. Lublinianie chcą kontynuować świetną formę i zdobywać kolejne punkty na wyjeździe, podczas gdy Halkbank będzie walczył o przełamanie i wzmocnienie swojej pozycji w grupie. Spotkanie zapowiada się jako intensywna walka o każdy punkt w kontekście awansu do fazy play-off Ligi Mistrzów. Zapraszamy na relację na żywo.
Grupa siatkarzy w żółtych strojach świętuje punkt, energicznie gestykulując i wyrażając radość, w tle widoczna publiczność w hali sportowej.fot. Piotr Sumara/PlusLigamateriały prasowe