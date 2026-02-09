Halkbank - Bogdanka LUK Lublin w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 12 lutego 2026 godz. 18:30
Bogdanka LUK Lublin kontynuuje bojową przygodę w elitarnej siatkarskiej Lidze Mistrzów, po historycznym sezonie z tytułem mistrza Polski i debiucie w europejskich pucharach. W 5. kolejce grupy B podopieczni trenera Massimo Bottiego zmierzą się w Ankary z tureckim Halkbankiem - wymagającym rywalem z doświadczeniem w europejskich rozgrywkach. Lublinianie chcą kontynuować świetną formę i zdobywać kolejne punkty na wyjeździe, podczas gdy Halkbank będzie walczył o przełamanie i wzmocnienie swojej pozycji w grupie. Spotkanie zapowiada się jako intensywna walka o każdy punkt w kontekście awansu do fazy play-off Ligi Mistrzów. Zapraszamy na relację na żywo.