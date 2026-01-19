Galatasaray - Bogdanka LUK Lublin w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Relacja na na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 22 stycznia 2026 godz. 18:00
Bogdanka LUK Lublin w debiutanckim sezonie Ligi Mistrzów jak na razie spisuje się znakomicie. Po dwóch meczach ma pięć punktów w tabeli grupy B. W kolejnym spotkaniu mistrzowie Polski zmierzą się na wyjeździe z Galatasaray. Turecki zespół jest na drugiej pozycji i szczególnie u siebie z pewnością nie jest bez szans w rywalizacji z Bogdanką. W zespole „Galaty” grają znani z PlusLigi Jean Patry, czy Thomas Jaeschke. Zapraszamy na relację na żywo.