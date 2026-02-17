Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa w Lidze Mistrzów CEV. Relacja na żywo

Liga Mistrzów
6 kolejka
18.02.2026
18:30
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: środa, 18 lutego 2026 godz. 18:30

W środę 18 lutego 2026 czeka nas ostatnia, 6. kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów CEV - Cucine Lube Civitanova podejmie Projekt Warszawa. Włoska ekipa Giampaolo Medeiego już z pierwszego miejsca w grupie E zakończyła zasadniczą część i chce potwierdzić dominację przeciwko Polakom, których pokonała już w pierwszym meczu 3:0. Stołeczny zespół walczy o utrzymanie drugiej pozycji i fazę pucharową, a niedawna pięciosetowa wygrana w Leuven pokazała charakter Projektu. Zapraszamy na relację na żywo.
Siatkarz ubrany w jasny sportowy strój z numerem 15 oraz polską flagą na piersi stoi na boisku, obok widoczny jest inny zawodnik oraz sylwetka osoby w tle.CEV.eumateriały prasowe