Cucine Lube Civitanova - PGE Projekt Warszawa w Lidze Mistrzów CEV. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 18 lutego 2026 godz. 18:30
W środę 18 lutego 2026 czeka nas ostatnia, 6. kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów CEV - Cucine Lube Civitanova podejmie Projekt Warszawa. Włoska ekipa Giampaolo Medeiego już z pierwszego miejsca w grupie E zakończyła zasadniczą część i chce potwierdzić dominację przeciwko Polakom, których pokonała już w pierwszym meczu 3:0. Stołeczny zespół walczy o utrzymanie drugiej pozycji i fazę pucharową, a niedawna pięciosetowa wygrana w Leuven pokazała charakter Projektu. Zapraszamy na relację na żywo.