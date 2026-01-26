Bogdanka LUK Lublin - Knack Roeselare w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Relacja na na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 27 stycznia 2026 godz. 20:30
Bogdanka LUK Lublin po trzech meczach Ligi Mistrzów, pewnie zmierza do wygrania grupy B. Zespół z Lublina ma trzy zwycięstwa na koncie i cztery punkty przewagi nad drugim Roeselare, czyli najbliższym przeciwnikiem. W Belgii, Bogdanka nie bez kłopotów ograła rywali 3-2. Na własnym terenie mistrzowie Polski będą jednak zdecydowanym faworytem pomimo dość niespodziewanej, ostatniej porażki w PlusLidze z Jastrzębskim Węglem 0-3. Zapraszamy na relację na żywo.