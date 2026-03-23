Asseco Resovia - Ziraat Bankasi w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 25 marca 2026 godz. 18:00
Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów rozpoczynają walkę o półfinał Ligi Mistrzów CEV. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym, który odbędzie się 25 marca o godz. 18:00 w Rzeszowie, ich rywalem będzie turecki Ziraat Bankası Ankara. Gospodarze są w dobrej formie - niedawno pewnie awansowali do najlepszej ósemki, pokonując Knack Roeselare. Spotkanie zapowiada się niezwykle emocjonująco, bo oba zespoły mają świeże wspomnienia rywalizacji w finale Pucharu CEV, gdzie lepsi okazali się Turcy. Resovia stanie więc przed szansą rewanżu, ale czeka ją trudne zadanie przeciwko silnemu i doświadczonemu przeciwnikowi. Zapraszamy na relację na żywo.