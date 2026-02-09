Asseco Resovia - Aluron CMC Warta Zawiercie w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 11 lutego 2026 godz. 18:00
Polskie siatkarskie derby w Lidze Mistrzów zapowiadają się niezwykle emocjonująco! Asseco Resovia Rzeszów i Aluron CMC Warta Zawiercie to silne drużyny z PlusLigi, które rywalizują także w europejskich pucharach. Zawiercie, plasujące się wysoko w tabeli krajowej, oraz Resovia, znana z solidnej gry w lidze i europejskich pucharach, stoczą bój o ważne punkty w fazie grupowej Ligi Mistrzów CEV, gdzie obie ekipy aspirują do dalszej rywalizacji. Spotkanie zapowiada się jako starcie taktyki i doświadczenia - oba kluby mają w składach atletycznych graczy zdolnych do przechylenia szali na swoją stronę. Zapraszamy na relację na żywo.