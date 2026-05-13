Aluron CMC Warta Zawiercie - Ziraat Bankasi w półfinale Ligi Mistrzów CEV. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 16 maja 2026 godz. 20:30
Przed Aluron CMC Warta Zawiercie jeden z najważniejszych meczów w historii klubu. 16 maja w Turynie „Jurajscy Rycerze” zmierzą się z tureckim Ziraat Bankasi Ankara w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół Michała Winiarskiego imponował w drodze do Final Four, eliminując m.in. Cucine Lube Civitanova. Rywale z Ankary również pokazali wielką siłę, wcześniej wyrzucając z rozgrywek Asseco Resovię. Stawką sobotniego starcia będzie awans do wielkiego finału i szansa na historyczny triumf polskiego klubu w Europie. Zapraszamy na relację na żywo.