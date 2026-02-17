Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg w Lidze Mistrzów CEV. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 18 lutego 2026 godz. 18:00
W środę, 18 lutego 2026, Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie niemieckie SVG Lüneburg w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów CEV. Zawiercianie walczą o utrzymanie pierwszego miejsca w grupie D - wystarczy im nawet jeden punkt, by zapewnić sobie bezpośredni awans do ćwierćfinałów rozgrywek. SVG Lüneburg będzie chciał pokrzyżować te plany i zadbać o dobre miejsce w europejskich pucharach. W pierwszym spotkaniu tej fazy Aluron wygrał w Lüneburgu 3:0, co może dodać mu pewności przed rewanżem. Zapraszamy na relację na żywo.