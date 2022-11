Tak to na ten moment wygląda...

Całkiem możliwe, że Warta będzie o pierwsze miejsce w grupie walczyć właśnie z Halkbankiem. Gwiazdą tureckiego zespołu jest Nimir Abdel Aziz. To zawodnik, który z pewnością będzie dzisiaj najwięcej punktował w drużynie gości. Ten atakujący przez ostatnie pięć lat grał w lidze włoskiej.

Rozgrywającym rywali jest też Micah Ma'a. Był on głównym "aktorem" dość głośnej afery, bowiem w tym sezonie łączył go kontrakt z GKS-em Katowice. Pomimo tego postanowił odejść do Halkbanku.