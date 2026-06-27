Ukraina pokonała naszych pogromców i wyrasta na rewelację Ligi Narodów [WIDEO]

Pierwszy set przebiegł pod wyraźne dyktando Ukrainy. Zespół skutecznie pracował blokiem i dobrze radził sobie w kontrataku, wygrywając 25:19 i szybko budując przewagę psychologiczną.

W drugiej partii Kanada podjęła bardziej wyrównaną walkę, jednak w kluczowych momentach ponownie zabrakło jej skuteczności. Ukraina utrzymała koncentrację i zamknęła seta wynikiem 25:23.

Odpowiedź Kanady, szybka reakcja Ukrainy

Trzecia odsłona przyniosła wyraźne przebudzenie Kanadyjczyków. Dzięki lepszej grze ofensywnej i większej stabilności w przyjęciu doprowadzili oni do zwycięstwa 25:18, zmniejszając straty i przedłużając spotkanie.

Czwarty set ponownie był jednak wyrównany tylko momentami. Ukraina wróciła do swojej konsekwentnej gry, utrzymała przewagę w najważniejszych akcjach i zamknęła mecz 25:23, nie dopuszczając do tie-breaka.

Statystyki potwierdzają przewagę

Mimo zaciętego przebiegu spotkania, liczby wskazują na lekką przewagę Ukrainy. Zespół zdobył łącznie 93 punkty przy 90 Kanady, był także minimalnie skuteczniejszy w ataku (55:51). Ukraińcy lepiej wykorzystali również element zagrywki, notując 5 asów przy 4 rywali.

Rewanż i mocny sygnał dla rywali

Dla Ukrainy to również udany rewanż za porażkę 1:3 z Kanadą w poprzedniej edycji Ligi Narodów. Tym razem role się odwróciły, a zwycięstwo w pełni potwierdziło rosnącą siłę zespołu.

Coraz częściej mówi się, że Ukraina jest jedną z największych niespodzianek tegorocznej Ligi Narodów.

Liga Narodów siatkarzy. Wyniki pozostałych meczów - piątek 26.06:

2026-06-26: Chiny - Argentyna 0:3 (22:25, 19:25, 22:25)

2026-06-26: Iran - Japonia 2:3 (19:25, 19:25, 25:20, 25:23, 12:15)

2026-06-26: Belgia - Niemcy 1:3 (22:25, 25:19, 23:25, 19:25)

2026-06-26: Brazylia - Włochy 1:3 (19:25, 23:25, 25:22, 23:25)

2026-06-26: Serbia - Kuba 3:1 (25:19, 13:25, 25:23, 25:22)

Po trzech tygodniach fazy grupowej - i łącznie 108 meczach - tabela wyłoni finalistów. Do turnieju finałowego awansuje siedem najlepszych drużyn fazy zasadniczej. Ósme miejsce w Final Eight mają już zagwarantowane Chiny jako gospodarz turnieju.

Chiny czekają na najlepszych

Finał odbędzie się w chińskim Ningbo w dniach 29 lipca - 2 sierpnia. To tam rozstrzygną się losy medali w tej edycji Ligi Narodów. Ćwierćfinały zaplanowano na 29 i 30 lipca, półfinały na 1 sierpnia, a dwa dni później - mecz o brąz i wielki finał.



