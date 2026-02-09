Ostatni tydzień na parkietach PlusLigi obfitował w wiele zaciętych spotkań i niespodzianek. Porażkę poniosła m.in. Bogdanka LUK Lublin, która po zaciętym, pięciosetowym meczu musiała uznać wyższość ukraińskiego zespołu Barkom-Każany Lwów. To spotkanie nie było zresztą jedynym, w którym do rozstrzygnięcia wyniku potrzebnych było więcej niż trzy sety.

Z kolei w meczu Aluron CMC Warty Zawiercie z Asseco Resovią Rzeszów nie brakowało emocji związanych z decyzjami sędziów, które rozgrzały całą halę. W furię wpadł m.in. Massimo Botti, a sędziami dyskutowali kapitanowie, pretensje zgłaszał także Michał Winiarski. Kibice mogą więc mówić o emocjonującym siatkarskim tygodniu.

Emocje na boiskach Plusligi. Te drużyny odniosły zwycięstwo

Spotkania obfitowały w wiele popisowych zagrań siatkarskich - nie brakowało efektownych bloków, zaskakujących zagrywek czy skutecznych ataków. Wrażenie mogła zrobić m.in. seria asów serwisowych wykonana przez Yacine'a Louatiego czy piłka meczowa w spotkaniu Ślepsk Malow Suwałki - Cuprum Stilon Gorzów, w którym Chizoba zakończył mecz zagrywką. Piłka, muskając taśmę, spadła na boisko rywali, nie dając im najmniejszych szans na obronę. Najlepsze akcje tygodnia można zobaczyć w załączonym powyżej materiale wideo.

Liderem PlusLigi pozostaje Warta Zawiercie. Tuż za nią znajduje się drużyna ze stolicy - Projekt Warszawa. W czołówce znajduje się także Bogdanka LUK Lublin, która w ostatnim czasie mierzy się z wieloma problemami. Dół tabeli zamykają natomiast Cuprum Stilon Gorzów, Barkom-Każany Lwów oraz Norwid Częstochowa.

Wyniki spotkań PlusLigi z ostatniego tygodnia:

Ślepsk Malow Suwałki - Cuprum Stilon Gorzów (0:3)

InPost ChKS Chełm - JSW Jastrzębski Węgiel (2:3)

Ślepsk Malow Suwałki - PGE Projekt Warszawa (2:3)

BOGDANKA LUK Lublin - Barkom Każany Lwów (2:3)

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Energa Trefl Gdańsk (3:2)

Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów (3:1)

Cuprum Stilon Gorzów - Indykpol AZS Olsztyn (0:3)

Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK Lublin Piotr Matusewicz East News

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie volleyballworld.com materiały prasowe

Artur Szalpuk, przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów, która przegrała mecz Ligi Mistrzów z Luneburgiem Grzegorz Wajda Reporter