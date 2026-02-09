Partner merytoryczny: Eleven Sports
TOP 10 akcji tygodnia spotkań Plusligi. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Siatkarski popis umiejętności. TOP 10 akcji, które trzeba zobaczyć [WIDEO]

PlusLiga w ostatnim tygodniu dostarczyła kibicom mnóstwa emocji, głównie dzięki zaciętym spotkaniom i widowiskowym akcjom. Wyróżniały się zarówno niespodziewane rozstrzygnięcia, takie jak przegrana Bogdanki LUK Lublin z Barkom-Każany Lwów, jak i efektowne piłki meczowe oraz zagrywki. Zobacz TOP 10 najlepszych akcji tygodnia.

Ostatni tydzień na parkietach PlusLigi obfitował w wiele zaciętych spotkań i niespodzianek. Porażkę poniosła m.in. Bogdanka LUK Lublin, która po zaciętym, pięciosetowym meczu musiała uznać wyższość ukraińskiego zespołu Barkom-Każany Lwów. To spotkanie nie było zresztą jedynym, w którym do rozstrzygnięcia wyniku potrzebnych było więcej niż trzy sety.

Z kolei w meczu Aluron CMC Warty Zawiercie z Asseco Resovią Rzeszów nie brakowało emocji związanych z decyzjami sędziów, które rozgrzały całą halę. W furię wpadł m.in. Massimo Botti, a sędziami dyskutowali kapitanowie, pretensje zgłaszał także Michał Winiarski. Kibice mogą więc mówić o emocjonującym siatkarskim tygodniu.

Zobacz również:

Siatkarki MOYA Radomki Radom będą kończyć sezon osłabione. Zabraknie m.in. Weroniki Szlagowskiej (druga z lewej)
Ekstraklasa Kobiet

Polski klub liczył na pomoc rządu. Teraz uruchamia plan awaryjny. Siatkarki odchodzą

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Emocje na boiskach Plusligi. Te drużyny odniosły zwycięstwo

    Spotkania obfitowały w wiele popisowych zagrań siatkarskich - nie brakowało efektownych bloków, zaskakujących zagrywek czy skutecznych ataków. Wrażenie mogła zrobić m.in. seria asów serwisowych wykonana przez Yacine'a Louatiego czy piłka meczowa w spotkaniu Ślepsk Malow Suwałki - Cuprum Stilon Gorzów, w którym Chizoba zakończył mecz zagrywką. Piłka, muskając taśmę, spadła na boisko rywali, nie dając im najmniejszych szans na obronę. Najlepsze akcje tygodnia można zobaczyć w załączonym powyżej materiale wideo.

    Liderem PlusLigi pozostaje Warta Zawiercie. Tuż za nią znajduje się drużyna ze stolicy - Projekt Warszawa. W czołówce znajduje się także Bogdanka LUK Lublin, która w ostatnim czasie mierzy się z wieloma problemami. Dół tabeli zamykają natomiast Cuprum Stilon Gorzów, Barkom-Każany Lwów oraz Norwid Częstochowa.

    34:32, wielkie emocje w Pluslidze. Siatkarze ruszyli do sędziego [WIDEO]

    Wyniki spotkań PlusLigi z ostatniego tygodnia:

    Ślepsk Malow Suwałki - Cuprum Stilon Gorzów (0:3)

    InPost ChKS Chełm - JSW Jastrzębski Węgiel (2:3)

    Ślepsk Malow Suwałki - PGE Projekt Warszawa (2:3)

    BOGDANKA LUK Lublin - Barkom Każany Lwów (2:3)

    ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Energa Trefl Gdańsk (3:2)

    Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów (3:1)

    Cuprum Stilon Gorzów - Indykpol AZS Olsztyn (0:3)

    Zobacz również:

    Michał Winiarski jasno powiedział, co sądzi o sytuacji z hitu PlusLigi
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Michał Winiarski grzmi po siatkarskim hicie. To znowu się stało. "Największa kontrowersja"

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb
    Siatkarz drużyny sportowej w czarno-żółtym stroju z numerem 9 stoi na boisku, wyrażając skupienie i determinację, w tle widoczny inny zawodnik.
    Wilfredo Leon w barwach Bogdanki LUK LublinPiotr MatusewiczEast News
    Grupa siatkarzy ubranych w żółte stroje z widocznymi numerami i logo sponsora patrzy w górę na tle pustych, pomarańczowych trybun.
    Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercievolleyballworld.commateriały prasowe
    Siatkarz ubrany w strój meczowy z numerem 12, na tle zapełnionych trybun podczas meczu siatkówki, obok trener oraz inni zawodnicy. Zawodnik wydaje się wyrażać emocje związane z rozgrywką.
    Artur Szalpuk, przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów, która przegrała mecz Ligi Mistrzów z LuneburgiemGrzegorz WajdaReporter
    Polsat Sport
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja