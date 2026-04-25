Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Siatkarska dominacja w finale PlusLigi, rywale byli bez szans. Skrót meczu [WIDEO]

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie pewnie pokonali Bogdankę LUK Lublin 3:0 w pierwszym meczu finału PlusLigi. Spotkanie miało jednostronny przebieg - gospodarze wyraźnie dominowali w dwóch pierwszych setach, a w trzecim całkowicie przejęli kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Zobacz skrót spotkania i najefektowniejsze akcje tego meczu. Transmisje kolejnych finałowych spotkań dostępne będą na antenach Polsatu Sport.

Pierwsze starcie o złoty medal PlusLigi trwało niespełna półtorej godziny. Aluron CMC Warta Zawiercie zdecydowanie pokonał broniącą tytułu Bogdankę LUK Lublin. Tytuł MVP trafił do Russella, który zdobył 20 punktów. Najskuteczniejszy w ekipie z Lublina Leon zakończył mecz z dorobkiem o sześć punktów mniejszym.

Finałowa rywalizacja rozgrywana jest do trzech wygranych. Drugie starcie zaplanowano na środę w Lublinie. Wszystkie mecze decydującej serii będzie można oglądać na antenach Polsatu Sport.

Aluron: Bartosz Kwolek, Jurij Gladyr, Miguel Tavares, Aaron Russell, Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź - Jakub Popiwczak (libero) oraz Jakub Nowosielski, Kyle Ensing, Miłosz Zniszczoł. Trener: Michał Winiarski.

Bogdanka: Jackson Young, Fynnian McCarthy, Mateusz Malinowski, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanov, Marcin Komenda - Thales Hoss (libero) oraz Daenan Gyimah, Hilir Henno, Mikołaj Sawicki, Kewin Sasak, Maciej Czyrek. Trener: Stephane Antiga.

Wilfredo Leon znów był liderem Bogdanki LUK Lublin, ale do zwycięstwa to nie wystarczyło
Ekstraklasa Mężczyzn

Bolesna porażka mistrzów Polski. Wilfredo Leon stawia diagnozę

Damian Gołąb
zawodnik w czarnym stroju atakuje piłkę siatkową mocnym uderzeniem, próbując przebić się przez potrójny blok trzech siatkarzy w żółto-zielonych koszulkach z nazwiskami Russell, Bieniek i Bołądź, w tle widownia skupiona na przebiegu meczu
Wilfredo Leon w ataku w finale PlusLigi
Po lewej sportowiec w czarno-żółtej koszulce z numerem 9 i napisem 'Bogdanka' oraz logotypami sponsorów, po prawej mężczyzna w granatowej koszulce z logotypami drużyny siatkarskiej. Obaj znajdują się w hali sportowej.
Bogdanka LUK Lublin Wilfredo Leona i Aluron CMC Warta Zawiercie Michała Winiarskiego są już pewne gry w ćwierćfinale Ligi Mistrzów
Siatkarz w żółtej koszulce z numerem 3 podczas meczu siatkówki, na drugim planie widownia w rozmyciu oraz barwne trybuny.
Aaron Russell, przyjmujący Warty

