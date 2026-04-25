Siatkarska dominacja w finale PlusLigi, rywale byli bez szans. Skrót meczu [WIDEO]
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie pewnie pokonali Bogdankę LUK Lublin 3:0 w pierwszym meczu finału PlusLigi. Spotkanie miało jednostronny przebieg - gospodarze wyraźnie dominowali w dwóch pierwszych setach, a w trzecim całkowicie przejęli kontrolę nad wydarzeniami na boisku. Zobacz skrót spotkania i najefektowniejsze akcje tego meczu. Transmisje kolejnych finałowych spotkań dostępne będą na antenach Polsatu Sport.
Pierwsze starcie o złoty medal PlusLigi trwało niespełna półtorej godziny. Aluron CMC Warta Zawiercie zdecydowanie pokonał broniącą tytułu Bogdankę LUK Lublin. Tytuł MVP trafił do Russella, który zdobył 20 punktów. Najskuteczniejszy w ekipie z Lublina Leon zakończył mecz z dorobkiem o sześć punktów mniejszym.
Finałowa rywalizacja rozgrywana jest do trzech wygranych. Drugie starcie zaplanowano na środę w Lublinie. Wszystkie mecze decydującej serii będzie można oglądać na antenach Polsatu Sport.
Aluron: Bartosz Kwolek, Jurij Gladyr, Miguel Tavares, Aaron Russell, Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź - Jakub Popiwczak (libero) oraz Jakub Nowosielski, Kyle Ensing, Miłosz Zniszczoł. Trener: Michał Winiarski.
Bogdanka: Jackson Young, Fynnian McCarthy, Mateusz Malinowski, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanov, Marcin Komenda - Thales Hoss (libero) oraz Daenan Gyimah, Hilir Henno, Mikołaj Sawicki, Kewin Sasak, Maciej Czyrek. Trener: Stephane Antiga.