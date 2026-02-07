Porażka Mistrz Polski z ukraińskim zespołem. Te akcje zrobiły wrażenie [WIDEO]

Kibice siatkówki nie mogli narzekać na brak emocji. W piątkowy wieczór w meczu PlusLigi Bogdanka LUK Lublin zmierzyła się z Barkomem Każany Lwów. Faworytem spotkania byli mistrzowie Polski, którzy obecnie zajmują trzecie miejsce w tabeli. Ukraiński zespół pokazał jednak, że potrafi postawić się nawet najmocniejszym rywalom.

Zespół Stephane'a Antigi wyraźnie złapał zadyszkę - porażka z Barkomem Każany Lwów była już trzecią z rzędu, po wcześniejszych przegranych z Asseco Resovią Rzeszów oraz Jastrzębskim Węglem. Co ciekawe, drużyna ze Lwowa, mimo 13. miejsca w tabeli, w ostatnich tygodniach potrafiła ograć także ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle i Projekt Warszawa.

PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin przegrała z ukraińskim zespołem. Te akcje mogły się podobać

Zacięta walka o zwycięstwo aż do tie-breaka przyniosła wiele znakomitych siatkarskich wymian. Nie brakowało efektownych asów serwisowych, skutecznych bloków ani długich akcji, w których zawodnicy walczyli o każdy punkt.

Mimo końcowej porażki świetną akcją w czwartym secie popisał się rozgrywający Marcin Komenda. Po przyjęciu ataku przez Wilfredo Leona piłka poleciała w stronę trybun - Komenda pobiegł za nią i efektownie przebił ją nogą, a chwilę później całą akcję zakończył skutecznym blokiem. Więcej efektownych akcji można zobaczyć w materiale wideo załączonym powyżej.

Tytuł MVP trafił do Lorenzo Pope'a, który zdobywał kluczowe punkty w setach wygranych przez jego zespół.

Bogdanka LUK Lublin - Barkom Każany Lwów 2:3 (22:25, 25:17, 21:25, 25:19, 12:15)

Bogdanka LUK Lublin: Marcin Komenda, Jakub Wachnik, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Fynnian McCarthy, Kewin Sasak - Thales Hoss (libero) - Hilir Henno, Maciej Czyrek, Jackson Young, Rafał Prokopczuk.

Barkom Każany Lwów: Mousse Gueye, Ilia Kowalow, Lorenzo Pope, Lukas Kampa, Władysław Szczurow, Wasyl Tupczij - Jarosław Pampuszko (libero) - Andrij Rogożyn, Julius Firkal, Yamato Nakano, Dmytro Wijecki.

Wilfredo Leon Michal Janek/REPORTER East News

Barkom Każany Lwów występuje w PlusLidze. Co jednak będzie z Ukraińcami w kolejnym sezonie? Piotr Matusewicz East News

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin CEV.eu materiały prasowe