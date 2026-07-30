Polski blok zatrzymał Ukrainę. Tak Biało-Czerwoni budowali przewagę w ćwierćfinale [WIDEO]
Reprezentacja Polski pokonała Ukrainę 3:1 w ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarzy i awansowała do półfinału turnieju finałowego w Ningbo. Biało-Czerwoni wygrali 25:22, 22:25, 25:20, 25:17, a jednym z elementów, który pomagał im przejmować kontrolę nad meczem, był blok.
W materiale wideo zebrano najlepsze bloki reprezentacji Polski z tego spotkania. Ukraina przez dwa pierwsze sety grała bardzo odważnie i potrafiła sprawiać faworytom problemy, ale z czasem Biało-Czerwoni coraz lepiej czytali zamiary rywali. Polacy zamykali kierunki ataku, spowalniali piłkę na siatce i dzięki temu mogli przechodzić do kontrataków.