Polski blok zatrzymał Ukrainę. Tak Biało-Czerwoni budowali przewagę w ćwierćfinale [WIDEO]

W materiale wideo zebrano najlepsze bloki reprezentacji Polski z tego spotkania. Ukraina przez dwa pierwsze sety grała bardzo odważnie i potrafiła sprawiać faworytom problemy, ale z czasem Biało-Czerwoni coraz lepiej czytali zamiary rywali. Polacy zamykali kierunki ataku, spowalniali piłkę na siatce i dzięki temu mogli przechodzić do kontrataków.



