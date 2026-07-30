Polacy rozkręcali się z każdym setem. Najlepsze ataki z meczu z Ukrainą [WIDEO]

W pierwszym secie drużyna Nikoli Grbicia miała więcej jakości w końcówce i wygrała 25:22, ale druga partia mocno skomplikowała sytuację. Ukraińcy zaczęli grać pewniej, a według Interii szczególnie duże problemy sprawiali Polakom po zagrywkach Dmytro Janczuka. To pozwoliło im przełamać opór Biało-Czerwonych, wygrać seta 25:22 i doprowadzić do remisu w meczu.

Po przegranym drugim secie ofensywa reprezentacji Polski zaczęła wyglądać coraz pewniej. Interia podkreślała, że w ataku najważniejsze role odegrali Bartłomiej Bołądź i Wilfredo Leon. To właśnie oni prowadzili Biało-Czerwonych w kluczowych fragmentach, gdy trzeba było odzyskać kontrolę nad ćwierćfinałem. Bołądź brał na siebie ciężar gry, kończył ważne piłki i potwierdził, że w tegorocznej Lidze Narodów stał się jedną z najważniejszych postaci kadry Grbicia.

Szczególnie dobrze wyglądała gra Polski w trzecim i czwartym secie. Ataki były bardziej zdecydowane, a Ukraina coraz rzadziej znajdowała odpowiedź w obronie. Biało-Czerwoni lepiej wykorzystywali pierwszą akcję, częściej punktowali po kontratakach i stopniowo odbierali rywalom pewność siebie. Trzecia partia zakończyła się wynikiem 25:20, a czwarta była już najbardziej przekonująca w wykonaniu Polaków - 25:17.

Polacy mieli w tym spotkaniu trochę problemów z niżej notowanym rywalem, a Tomasz Fornal po meczu mówił o "nerwowości" w grze Biało-Czerwonych. W ofensywie najważniejsze było jednak to, że drużyna potrafiła zareagować po straconym secie. Polska nie szukała wyłącznie siłowych rozwiązań. Były mocne ataki ze skrzydeł, obijanie bloku, cierpliwe granie po dłuższych wymianach i skuteczne kończenie piłek w momentach, gdy wynik był jeszcze otwarty.

Podsumowując, najlepsze ataki z meczu Polska - Ukraina dobrze pokazują, na czym Biało-Czerwoni zbudowali przewagę po trudnym początku spotkania. Liderem ofensywy był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty i został najlepiej punktującym zawodnikiem meczu. Ważne wsparcie dał Wilfredo Leon, autor 16 punktów. Po stronie Ukrainy najskuteczniejsi byli Vasyl Tupchii - 13 punktów, Dmytro Yanchuk - 12 i Yurii Semeniuk - 10.

Kluczowa była reakcja Polaków po przegranym drugim secie. Drużyna Nikoli Grbicia poprawiła skuteczność w ataku, lepiej zabezpieczała akcje po obronie i coraz częściej kończyła piłki w kontratakach. Dużą różnicę zrobił także blok, który Polska wygrała 14:7. To właśnie ten element pomógł Biało-Czerwonym przejąć kontrolę w trzeciej i czwartej partii.

Polska wygrała z Ukrainą 3:1, w setach 25:22, 22:25, 25:20, 25:17, i w półfinale turnieju finałowego w Ningbo zmierzy się ze Słowenią.